Легенда Буффон ушел из жизни: что известно

В Италии сообщили о смерти Буффона
В Италии сообщили о смерти бывшего голкипера "Милана" и национальной сборной Италии Лоренцо Буффона. Легендарный вратарь скончался на 96-м году жизни.
Лоренцо Буффон оставил значительный след в истории итальянского футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Информацию о его кончине подтвердила дочь футболиста, подчеркнув, что прощание пройдет в закрытом кругу. Семья настояла на приватности церемонии, что соответствует желаниям самого Лоренцо Буффона, высказанным им при жизни.
Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца. Бывший голкипер ушел из жизни в Латизане, провинции Удине, где проживал последние годы.
Каким был путь Лоренцо Буффона в футболе
Профессиональная карьера вратаря продолжалась с 1948 по 1965 год. Наиболее значимый этап он провел в "Милане", сыграв за клуб десять сезонов и завоевав пять титулов чемпиона Италии. За сборную он провёл 15 матчей, а в нескольких играх выводил команду на поле с капитанской повязкой.
Кроме "Милана", Буффон выступал за "Портогруаро", "Интер", "Дженоа" и "Фиорентину". Лоренцо также состоял в родственных связях с Джанлуиджи Буффоном — он был двоюродным братом его деда.
Напомним, главный тренер "Барселоны" наказал футболистов из-за разгрома в Лиге чемпионов.
Украинский футболист Илья Забарный был замечен в компании своего одноклубника из России Матвея Сафонова.
Известный боксер Василий Ломаченко вернулся в Европу из США, чтобы помочь своему давнему другу.
Читайте Новини.LIVE!