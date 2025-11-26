Легенда Буффон ушел из жизни: что известно

Лоренцо Буффон незадолго до смерти. Фото: скриншот YouTube

В Италии сообщили о смерти бывшего голкипера "Милана" и национальной сборной Италии Лоренцо Буффона. Легендарный вратарь скончался на 96-м году жизни.

Лоренцо Буффон оставил значительный след в истории итальянского футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Информацию о его кончине подтвердила дочь футболиста, подчеркнув, что прощание пройдет в закрытом кругу. Семья настояла на приватности церемонии, что соответствует желаниям самого Лоренцо Буффона, высказанным им при жизни.

Лоренцо Буффон перед матчем. Фото: скриншот YouTube

Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца. Бывший голкипер ушел из жизни в Латизане, провинции Удине, где проживал последние годы.

Каким был путь Лоренцо Буффона в футболе

Профессиональная карьера вратаря продолжалась с 1948 по 1965 год. Наиболее значимый этап он провел в "Милане", сыграв за клуб десять сезонов и завоевав пять титулов чемпиона Италии. За сборную он провёл 15 матчей, а в нескольких играх выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Кроме "Милана", Буффон выступал за "Портогруаро", "Интер", "Дженоа" и "Фиорентину". Лоренцо также состоял в родственных связях с Джанлуиджи Буффоном — он был двоюродным братом его деда.

