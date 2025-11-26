Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Италии сообщили о смерти Буффона

В Италии сообщили о смерти Буффона

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 16:52
обновлено: 16:26
Легенда Буффон ушел из жизни: что известно
Лоренцо Буффон незадолго до смерти. Фото: скриншот YouTube

В Италии сообщили о смерти бывшего голкипера "Милана" и национальной сборной Италии Лоренцо Буффона. Легендарный вратарь скончался на 96-м году жизни.

Лоренцо Буффон оставил значительный след в истории итальянского футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Реклама
Читайте также:

Информацию о его кончине подтвердила дочь футболиста, подчеркнув, что прощание пройдет в закрытом кругу. Семья настояла на приватности церемонии, что соответствует желаниям самого Лоренцо Буффона, высказанным им при жизни. 

Лоренцо Буффон
Лоренцо Буффон перед матчем. Фото: скриншот YouTube

Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца. Бывший голкипер ушел из жизни в Латизане, провинции Удине, где проживал последние годы.

Каким был путь Лоренцо Буффона в футболе

Профессиональная карьера вратаря продолжалась с 1948 по 1965 год. Наиболее значимый этап он провел в "Милане", сыграв за клуб десять сезонов и завоевав пять титулов чемпиона Италии. За сборную он провёл 15 матчей, а в нескольких играх выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Кроме "Милана", Буффон выступал за "Портогруаро", "Интер", "Дженоа" и "Фиорентину". Лоренцо также состоял в родственных связях с Джанлуиджи Буффоном — он был двоюродным братом его деда. 

Напомним, главный тренер "Барселоны" наказал футболистов из-за разгрома в Лиге чемпионов. 

Украинский футболист Илья Забарный был замечен в компании своего одноклубника из России Матвея Сафонова. 

Известный боксер Василий Ломаченко вернулся в Европу из США, чтобы помочь своему давнему другу. 

спорт футбол Милан Серия А Фиорентина Сборная Италии по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации