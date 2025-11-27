Відео
Головна Спорт Ващук пояснив, чому Шовковський залишився в Динамо

Ващук пояснив, чому Шовковський залишився в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 12:03
Ващук вказав на кризу Динамо, але захистив Шовковського
Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Ексзахисник київського "Динамо" Владислав Ващук поділився очікуваннями від матчу киян проти "Омонії" в 4-му турі Ліги конференцій. Він вважає, що команді необхідна перемога.

Успіх може повернути впевненість та допомогти вибратися зі складного турнірного становища, розповів Ващук в інтерв'ю BLIK.

Читайте також:

Владислав Ващук заявив, що гра в Нікосії може дати не тільки очки, а й важливий психологічний поштовх. Експерт зазначив, що статус фаворита у кіпрської команди може зіграти на користь киян. Коли на "Динамо" не чиниться великого тиску, футболісти нерідко виглядають більш вільно та здатні нав'язати супернику ініціативу. Він також нагадав, що єврокубкові матчі іноді дають змогу команді компенсувати невдачі в чемпіонаті.

Виталий Буяльский
Футболісти "Динамо" перед матчем з "Омонією". Фото: пресслужба "Динамо"

За прогнозом Ващука, київська команда має показати характер у грі з "Омонією". Він висловив сподівання, що гравці зуміють провести матч із максимальною самовіддачею та використати свої шанси в атаці. Колишній захисник переконаний, що перемога в Нікосії може стати відправною точкою для виходу команди з кризи.

Що Ващук сказав про проблеми "Динамо" та роль Шовковського

Ексзахисник збірної України наголосив, що сучасним гравцям "Динамо" бракує внутрішньої мотивації та готовності долати труднощі. Він наголосив, що команда потребує більшої відповідальності з боку футболістів, а не лише вказівок тренера. За його словами, доля сезону багато в чому залежить від того, наскільки гравці готові працювати над собою.

Ващук заявив, що не бачить причин говорити про відставку Олександра Шовковського. Він зазначив, що тренер робить усе, що повинен, і працює за власним планом. За його словами, футболісти зобов'язані виконувати вимоги штабу та показувати самовіддачу, адже в кожного з них є контракт і відповідальність за власну кар'єру.

Нагадаємо, один із лідерів "Динамо" зазнав травми напередодні поєдинку з "Омонією" в Лізі Конференцій.

Кріштіану Роналду придумав премії для футболістів збірної Португалії за вихід на чемпіонат світу.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
