Матч в Дублине стал испытанием для Шахтера, который добыл важную победу

Ефим Конопля благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" провел выездной матч 4-го тура общей стадии Лиги конференций и сумел добиться важной победы. Украинская команда могла одержать более уверенную победу, но в конце встречи упустила инициативу.

"Горняки" продолжают претендовать на выход в плей-офф турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинская команда начала встречу активно, контролировала мяч и вскрыла оборону соперника в середине первого тайма. После прострела Винисиуса с правого фланга Кауан Элиас открыл счет, замкнув передачу из центра штрафной.

Дончане продолжали создавать подходы, однако удары Азарова и Невертона из-за пределов штрафной цели не достигли. У хозяев единственный острый момент возник в концовке тайма, когда после прострела Хеффни мяч мог оказаться в пустых воротах, однако Бондарь успел вынести его в последний момент. "Шахтер" ушел на перерыв, сохранив минимальное преимущество.

Кауан Элиас во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Как развивалась игра после перерыва

Начало второго тайма выдалось для гостей напряженным: Бондарь вновь спас команду, выбив мяч с линии ворот после ошибки молодого Фесюна, заменившего Ризныка, который почувствовал дискомфорт перед матчем. Вскоре хозяева создали еще один момент ударом Гили издалека, но мяч прошёл рядом со штангой. После этого дончане восстановили контроль над игрой и начали снова нагнетать давление у чужих ворот.

"Шахтер" получил шанс закрепить преимущество на 58-й минуте: Элиас пробивал головой после подачи Азарова, однако Макгинти справился с ударом. Но на 77-й минуте гости добились успеха: Назарина исполнил прямой удар со штрафного и послал мяч точно в сетку. Через несколько минут полузащитник мог оформлять дубль, но его удар в игре пришелся в штангу, а затем VAR отменил гол Элиаса из-за офсайда.

Финальный отрезок выдался напряженным: "Шемрок Роверс" сократил разницу усилиями Молли за три минуты до основного времени, но дончане ответили опасным моментом Элиаса, который голкипер хозяев перевел на угловой. Команда Арды Турана выдержала добавленные минуты и довела матч до победы, набрав важные три очка в борьбе за выход из группы.

Напомним, киевское "Динамо" не смогло выиграть свой матч в Лиге Конференций, после чего команда столкнулась с серьезными изменениями.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис отправил в отставку Александра Шовковского и назначил нового тренера.