Кто заменит Шовковского в Динамо — решение Суркиса

Официально — Шовковский уволен, кто его заменит
Киевское "Динамо" объявило о досрочном увольнении Александра Шовковского после серии неудачных результатов этой осенью.
Решение было принято в ночь на 28 ноября, сразу после поражения от "Омонии" в Лиге конференций, которое стало четвертым за пять последних матчей, сообщила пресс-служба клуба.
В клубе посчитали, что команда остановилась в развитии, а нестабильная игра в еврокубках и чемпионате требует немедленной реакции. Руководство подчеркнуло, что ожидало от осеннего отрезка другого уровня футбола и большего прогресса в организации игры.
Кто возглавит "Динамо" после Шовковского
Временным главным тренером назначен наставник молодежной команды Игорь Костюк. Ему доверили работу с первой командой до момента, пока клуб не определится с постоянной кандидатурой. Костюк считается внутри структуры "Динамо" человеком, хорошо понимающим клубную философию и особенности молодых игроков.
Отмечается, что "Динамо" рассчитывает быстро стабилизировать эмоциональный фон после череды поражений. Руководство ожидает, что Костюк внесёт порядок в раздевалку, поможет команде перезагрузиться и подготовит ее к оставшимся матчам года.
В клубе поблагодарили Шовковского за проделанную работу и достижения, напомнив о его роли в прошлом сезоне. Теперь же "Динамо" входит в этап перестройки с надеждой, что кадровые изменения позволят вернуть команде уверенность и результат.
Напомним, "Динамо" было фаворитом перед матчем с "Омонией", но безвольно проиграло киприотам.
Игорь Суркис хотел оставить Александра Шовковского в клубе до зимней паузы, но резко изменил мнение.
