Главная Спорт Официально — Шовковский уволен, кто его заменит

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 09:17
Кто заменит Шовковского в Динамо — решение Суркиса
Игорь Костюк может возглавить "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" объявило о досрочном увольнении Александра Шовковского после серии неудачных результатов этой осенью.

Решение было принято в ночь на 28 ноября, сразу после поражения от "Омонии" в Лиге конференций, которое стало четвертым за пять последних матчей, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

В клубе посчитали, что команда остановилась в развитии, а нестабильная игра в еврокубках и чемпионате требует немедленной реакции. Руководство подчеркнуло, что ожидало от осеннего отрезка другого уровня футбола и большего прогресса в организации игры.

Александр Шовковский
Александр Шовковский освобожден от работы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто возглавит "Динамо" после Шовковского

Временным главным тренером назначен наставник молодежной команды Игорь Костюк. Ему доверили работу с первой командой до момента, пока клуб не определится с постоянной кандидатурой. Костюк считается внутри структуры "Динамо" человеком, хорошо понимающим клубную философию и особенности молодых игроков.

Отмечается, что "Динамо" рассчитывает быстро стабилизировать эмоциональный фон после череды поражений. Руководство ожидает, что Костюк внесёт порядок в раздевалку, поможет команде перезагрузиться и подготовит ее к оставшимся матчам года.

В клубе поблагодарили Шовковского за проделанную работу и достижения, напомнив о его роли в прошлом сезоне. Теперь же "Динамо" входит в этап перестройки с надеждой, что кадровые изменения позволят вернуть команде уверенность и результат.

Напомним, "Динамо" было фаворитом перед матчем с "Омонией", но безвольно проиграло киприотам. 

Игорь Суркис хотел оставить Александра Шовковского в клубе до зимней паузы, но резко изменил мнение

спорт футбол Динамо Александр Шовковский Игорь Костюк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
