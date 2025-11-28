Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ФК "Динамо" уволило Шовковского с должности тренера

ФК "Динамо" уволило Шовковского с должности тренера

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 01:13
Шовковского уволили с должности главного тренера киевского Динамо
Александр Шовковский. Фото: fcdynamo.com

Киевское "Динамо" объявило, что уволило Александра Шовковского с должности главного тренера. Кроме того, уволен весь тренерский штаб команды.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФК "Динамо"

Реклама
Читайте также:

Что сказали в "Динамо" об увольнении Шовковского

"Тренерский штаб команды освобождение от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник "Динамо" U19", — говорится в сообщении.

Отметим, увольнение произошло после поражения кипрской "Омонии" в Лиге конференций со счетом 0:2. Из-за этого киевская команда потерпела третий проигрыш подряд во всех турнирах после проигрышей от ЛНЗ (0:1) и "Колоса" (1:2). Кроме того, "Динамо" установило самую длинную проигрышную серию за 2,5 года, а три поражения подряд стали новым антирекордом за время тренерской работы Александра Шовковского.

Как известно, Шовковский руководил "Динамо" с ноября 2023 года. За этот период команда стала чемпионом УПЛ сезона 2024/25. Всего же был проведен 101 матч, в которых ФК "Динамо" одержало 60 побед.

Напомним, перед игрой с "Омонией" стало известно, Владимир Бражко получил травму. Полузащитник получил повреждение после игры с "Колосом", а медицинское обследование подтвердило перелом ребра.

Также мы писали, что накануне матча, главный тренер "Омонии" Хеннинг Берг мощно оценил киевское "Динамо".

спорт футбол увольнение Динамо тренер Александр Шовковский
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации