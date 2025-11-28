Шовковского уволили с должности главного тренера киевского Динамо

Александр Шовковский. Фото: fcdynamo.com

Киевское "Динамо" объявило, что уволило Александра Шовковского с должности главного тренера. Кроме того, уволен весь тренерский штаб команды.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФК "Динамо"

"Тренерский штаб команды освобождение от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник "Динамо" U19", — говорится в сообщении.

Отметим, увольнение произошло после поражения кипрской "Омонии" в Лиге конференций со счетом 0:2. Из-за этого киевская команда потерпела третий проигрыш подряд во всех турнирах после проигрышей от ЛНЗ (0:1) и "Колоса" (1:2). Кроме того, "Динамо" установило самую длинную проигрышную серию за 2,5 года, а три поражения подряд стали новым антирекордом за время тренерской работы Александра Шовковского.

Как известно, Шовковский руководил "Динамо" с ноября 2023 года. За этот период команда стала чемпионом УПЛ сезона 2024/25. Всего же был проведен 101 матч, в которых ФК "Динамо" одержало 60 побед.

