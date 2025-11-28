Відео
ФК "Динамо" звільнило Шовковського з посади тренера

ФК "Динамо" звільнило Шовковського з посади тренера

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 01:13
Шовковського звільнили з посади головного тренера київського Динамо
Олександр Шовковський. Фото: fcdynamo.com

Київське "Динамо" оголосило, що звільнило Олександра Шовковського з посади головного тренера. Окрім того, звільнено весь тренерський штаб команди.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті ФК "Динамо"

Читайте також:

Що сказали у "Динамо" про звільнення Шовковського

"Тренерський штаб команди звільнення від виконання обов'язків. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, наставника "Динамо" U19", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, звільнення сталося після поразки кіпрській "Омонії" в Лізі конференцій з рахунком 0:2. Через це київська команда зазнала третій програш поспіль в усіх турнірах після програшів від ЛНЗ (0:1) та "Колоса" (1:2). Окрім того, "Динамо" встановило найдовшу програшну серію за 2,5 роки, а три поразки поспіль стали новим антирекордом за час тренерської роботи Олександра Шовковського.

Як відомо, Шовковський керував "Динамо" с листопада 2023 року. За цей період команда стала чемпіоном УПЛ сезону 2024/25. Всього ж було проведено 101 матч, у яких ФК "Динамо" здобуло 60 перемог.

Нагадаємо, перед грою з "Омонією" стало відомо, Володимир Бражко отримав травму. Півзахисник зазнав ушкодження після гри з "Колосом", а медичне обстеження підтвердило перелом ребра.

Також ми писали, що напередодні матчу, головний тренер "Омонії" Геннінґ Берг потужно оцінив київське "Динамо".

спорт футбол звільнення Динамо тренер Олександр Шовковський
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
