Шовковського звільнили з посади головного тренера київського Динамо

Київське "Динамо" оголосило, що звільнило Олександра Шовковського з посади головного тренера. Окрім того, звільнено весь тренерський штаб команди.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті ФК "Динамо"

"Тренерський штаб команди звільнення від виконання обов'язків. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, наставника "Динамо" U19", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, звільнення сталося після поразки кіпрській "Омонії" в Лізі конференцій з рахунком 0:2. Через це київська команда зазнала третій програш поспіль в усіх турнірах після програшів від ЛНЗ (0:1) та "Колоса" (1:2). Окрім того, "Динамо" встановило найдовшу програшну серію за 2,5 роки, а три поразки поспіль стали новим антирекордом за час тренерської роботи Олександра Шовковського.

Як відомо, Шовковський керував "Динамо" с листопада 2023 року. За цей період команда стала чемпіоном УПЛ сезону 2024/25. Всього ж було проведено 101 матч, у яких ФК "Динамо" здобуло 60 перемог.

Нагадаємо, перед грою з "Омонією" стало відомо, Володимир Бражко отримав травму. Півзахисник зазнав ушкодження після гри з "Колосом", а медичне обстеження підтвердило перелом ребра.

Також ми писали, що напередодні матчу, головний тренер "Омонії" Геннінґ Берг потужно оцінив київське "Динамо".