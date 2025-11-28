Хто замінить Шовковського в Динамо — рішення Суркіса

Ігор Костюк може очолити "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" оголосило про дострокове звільнення Олександра Шовковського після серії невдалих результатів цієї осені.

Рішення ухвалили в ніч проти 28 листопада, одразу після поразки від "Омонії" в Лізі конференцій, яка стала четвертою за п'ять останніх матчів, повідомила пресслужба клубу.

У клубі вважають, що команда зупинилася в розвитку, а нестабільна гра в єврокубках та чемпіонаті вимагає негайної реакції. Керівництво підкреслило, що очікувало від осіннього відрізка іншого рівня футболу і більшого прогресу в організації гри.

Олександр Шовковський звільнений від роботи. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто очолить "Динамо" після Шовковського

Тимчасовим головним тренером призначено наставника молодіжної команди Ігоря Костюка. Йому довірили роботу з першою командою до моменту, поки клуб не визначиться з постійною кандидатурою. Костюк вважається всередині структури "Динамо" людиною, яка добре розуміє клубну філософію й особливості молодих гравців.

Зазначається, що "Динамо" розраховує швидко стабілізувати емоційний фон після низки поразок. Керівництво очікує, що Костюк внесе порядок у роздягальню, допоможе команді перезавантажитися і підготує її до решти матчів року.

У клубі подякували Шовковському за виконану роботу та досягнення, нагадавши про його роль у минулому сезоні. Тепер же "Динамо" входить в етап перебудови з надією, що кадрові зміни дозволять повернути команді впевненість і результат.

Нагадаємо, "Динамо" було фаворитом перед матчем з "Омонією", але безвольно програло кіпріотам.

Ігор Суркіс хотів залишити Олександра Шовковського в клубі до зимової паузи, але різко змінив думку.