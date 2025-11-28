Видео
Главная Спорт Туран удивил заявлением о проблемах Динамо

Туран удивил заявлением о проблемах Динамо

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 10:10
Туран объяснил, почему завидует Шовковскому
Арда Туран после матча "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран после победы своей команды над "Шемрок Роверс" в четвертом туре Лиги конференций высказал мнение о решении киевского "Динамо".

Накануне столичный клуб отправил Александра Шовковского в отставку после поражения в Никосии, что стало одним из главных событий тура, сообщает "Трибуна".

Арда Туран отметил, что услышал новость уже после игры и признал, что ситуация в украинском футболе стремительно меняется. Он подчеркнул, что подобные решения всегда вызывают резонанс, особенно когда речь идет о тренере, который недавно становился чемпионом страны и сохранял высокий уровень конкуренции в лиге. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский незадолго до увольнения. Фото: УНИАН

Как Туран оценивает работу Шовковского

Наставник "Шахтера" напомнил, что соперничество с киевлянами в последние месяцы стало фактором, который стимулировал развитие его команды. По его словам, он с уважением относится к тому, как Шовковский пытался перестроить игру "Динамо" в непростых условиях, и что матч против "Шахтера" всегда требовал максимальной концентрации.

В то же время Туран акцентировал, что сейчас его команда сосредоточена на собственных задачах в Лиге конференций. Он отметил важность выездной победы в Ирландии и добавил, что внутренняя стабильность оказывает ключевое влияние на результат.

"Это тренер, которому я даже немного завидую с тех пор, как приехал сюда. Я всегда уважал Александра Шовковского, он действительно поднял уровень конкуренции в чемпионате. Мне было приятно соперничать с ним на поле, и я желаю ему успехов в дальнейшей карьере. Сейчас же мы должны думать прежде всего о нашей команде и о нашей организации", — заявил Туран. 

Напомним, ранее "Шахтер" одержал важную с точки зрения турнирных перспектив победу в Лиге Конференций

А президент киевского "Динамо" уже назначил нового тренера в команду — что о нем известно

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
