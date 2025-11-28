Два асистенти Шовковського допоможуть Костюку в Динамо

Ігор Костюк та Олег Венглинський за його спиною. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" оперативно сформувало новий тренерський штаб після відставки Олександра Шовковського. Рішення про звільнення стало ініціативою президента клубу, який повідомив тренеру про свій вибір одразу після поразки від "Омонії".

Незабаром аналогічне повідомлення отримав і наставник U-19 Ігор Костюк, який отримав пропозицію очолити головну команду, повідомляє "ТаТоТаке".

Часу на роздуми в Ігоря Костюка практично не було. Клуб хотів забезпечити швидкий перехід та уникнути паузи між тренерськими штабами. Після затвердження рішення весь попередній штаб був звільнений, включно з Михайлом Михайловим та Олександром Козловим, які пропрацювали в структурі "Динамо" десятиліття.

Польський тренер Мацей Кендзьорек. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто увійде до нового штабу Костюка

З колишньої тренерської групи збережено лише двох фахівців: тренера з фізпідготовки Віталія Кулибу та аналітика зі стандартів Мацея Кендзьорека. Обидва продовжать роботу за Ігоря Костюка, оскільки клуб бачить у них фахівців, чиї компетенції не втратили актуальності. Додатково в першу команду переходить помічник Костюка по U-19 Олег Венглинський.

Майбутнє молодіжної команди залишається відкритим: рішення про призначення нового наставника U-19 поки не ухвалено. Керівництво розглядає кілька кандидатур, включно з тренерами, які нещодавно повернулися в структуру клубу, проте остаточний вибір зроблять пізніше.

Також відомо, що Костюк має намір запросити до штабу одного іноземного фахівця, який має посилити методичну роботу та додати нового підходу в тренувальний процес.

