Два ассистента Шовковского помогут Костюку в Динамо

Игорь Костюк и Олег Венглинский за его спиной. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" оперативно сформировало новый тренерский штаб после отставки Александра Шовковского. Решение об увольнении стало инициативой президента клуба, который сообщил тренеру о своем выборе сразу после поражения от "Омонии".

Вскоре аналогичное сообщение получил и наставник U-19 Игорь Костюк, получивший предложение возглавить главную команду, сообщает "ТаТоТаке".

Времени на раздумья у Игоря Костюка практически не было. Клуб хотел обеспечить быстрый переход и избежать паузы между тренерскими штабами. После утверждения решения весь предыдущий штаб был освобожден, включая Михаила Михайлова и Александра Козлова, которые проработали в структуре "Динамо" десятилетия.

Польский тренер Мацей Кендзерек. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто войдет в новый штаб Костюка

Из прежней тренерской группы сохранены лишь два специалиста: тренер по физподготовке Виталий Кулиба и аналитик по стандартам Мацей Кендзерек. Оба продолжат работу при Игоре Костюке, так как клуб видит в них специалистов, чьи компетенции не потеряли актуальности. Дополнительно в первую команду переходит помощник Костюка по U-19 Олег Венглинский.

Будущее молодежной команды остается открытым: решение о назначении нового наставника U-19 пока не принято. Руководство рассматривает несколько кандидатур, включая тренеров, недавно вернувшихся в структуру клуба, однако окончательный выбор сделают позже.

Также известно, что Костюк намерен пригласить в штаб одного иностранного специалиста, который должен усилить методическую работу и добавить нового подхода в тренировочный процесс.

