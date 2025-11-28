В Ливерпуле определили дедлайн по увольнению Слота

В Ливерпуле назвали сроки увольнения Арне Слота
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот оказался под серьезным давлением после серии провальных результатов. Команда проиграла девять из последних двенадцати матчей.
Два поражения подряд на "Энфилде" — от "Ноттингем Форест" и ПСВ — спровоцировали часть болельщиков требовать отставки специалиста, сообщает Daily Mail.
Руководство "Ливерпуля" продолжает публично поддерживать Арне Слота. Клуб пока не рассматривает немедленное увольнение, однако обеспокоен динамикой выступлений и уровнем игры команды. Внутренние контакты между Слотом и руководством остаются стабильными, а главной темой остается поиск способов выхода из кризиса, который затянулся на несколько месяцев.
Ключевое решение принято — Слот получил дедлайн
Перед матчем с "Вест Хэмом" наставник отметил, что команда демонстрирует характер, несмотря на серию неудач, однако клуб ожидает более весомых доказательств прогресса. "Ливерпуль" рассчитывает, что возвращение Алисона, а также возможное восстановление Флориана Вирца помогут стабилизировать игру. В штабе также надеются, что травма Экитике окажется несерьезной и он сможет вернуться к работе в ближайшие дни.
Будние тренировки были перестроены под восстановительный режим, а команда проведет последнюю полноценную сессию только в субботу перед выездом в Лондон. Руководство клуба остается убеждено, что текущий состав способен выбраться из кризиса, но требует от тренера мгновенной реакции и корректировки кадровых решений.
Решающим фактором станет ближайший отрезок чемпионата: на экстренном совещании было определено, что Слот обязан набрать шесть очков в двух следующих матчах АПЛ. Это решение называют последним предупреждением, и именно оно станет определяющим для дальнейшей судьбы тренера в клубе.
Напомним, в киевском "Динамо" уже состоялась тренерская отставка из-за серии поражений команды.
Президент "бело-синих" Игорь Суркис уже определился в новым наставником столичной команды.
На увольнение Александра Шовковского откликнулся даже главный тренер "Шахтера" Арда Туран.
