В Ливерпуле назвали сроки увольнения Арне Слота

Дата публикации 28 ноября 2025 12:08
В Ливерпуле определили дедлайн по увольнению Слота
Арне Слот во время тренировки. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот оказался под серьезным давлением после серии провальных результатов. Команда проиграла девять из последних двенадцати матчей.

Два поражения подряд на "Энфилде" — от "Ноттингем Форест" и ПСВ — спровоцировали часть болельщиков требовать отставки специалиста, сообщает Daily Mail.

Руководство "Ливерпуля" продолжает публично поддерживать Арне Слота. Клуб пока не рассматривает немедленное увольнение, однако обеспокоен динамикой выступлений и уровнем игры команды. Внутренние контакты между Слотом и руководством остаются стабильными, а главной темой остается поиск способов выхода из кризиса, который затянулся на несколько месяцев. 

Арне Слот
Мохаммед Салах и Арне Слот. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ключевое решение принято — Слот получил дедлайн

Перед матчем с "Вест Хэмом" наставник отметил, что команда демонстрирует характер, несмотря на серию неудач, однако клуб ожидает более весомых доказательств прогресса. "Ливерпуль" рассчитывает, что возвращение Алисона, а также возможное восстановление Флориана Вирца помогут стабилизировать игру. В штабе также надеются, что травма Экитике окажется несерьезной и он сможет вернуться к работе в ближайшие дни.

Будние тренировки были перестроены под восстановительный режим, а команда проведет последнюю полноценную сессию только в субботу перед выездом в Лондон. Руководство клуба остается убеждено, что текущий состав способен выбраться из кризиса, но требует от тренера мгновенной реакции и корректировки кадровых решений.

Решающим фактором станет ближайший отрезок чемпионата: на экстренном совещании было определено, что Слот обязан набрать шесть очков в двух следующих матчах АПЛ. Это решение называют последним предупреждением, и именно оно станет определяющим для дальнейшей судьбы тренера в клубе.

Напомним, в киевском "Динамо" уже состоялась тренерская отставка из-за серии поражений команды. 

Президент "бело-синих" Игорь Суркис уже определился в новым наставником столичной команды. 

На увольнение Александра Шовковского откликнулся даже главный тренер "Шахтера" Арда Туран. 

