Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер Барселони вигнав із команди одного з лідерів

Тренер Барселони вигнав із команди одного з лідерів

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 15:01
Флік вигнав Араухо з Барселони після матчу з Челсі
Ганс-Дітер Флік незадоволений грою "Барселони". Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Барселона" ухвалила рішення тимчасово виключити Рональда Араухо із заявки на найближчі матчі після поразки від "Челсі" з рахунком 0:3 у Лізі чемпіонів. Захиснику знадобився час для відновлення, оскільки емоційний тиск після гри виявився занадто сильним.

Наставник команди вважає, що футболістові краще зосередитися на відновленні, повідомляє Marca.

Реклама
Читайте також:

Саме Рональд Араухо став центральною фігурою того провалу: його раннє вилучення перевернуло хід зустрічі та фактично залишило команду без шансів на відповідь. Усередині клубу визнають, що гравець переживає цей епізод болісно, зокрема через статус лідера та відповідальність, яка на ньому лежить.

Рональд Араухо
Рональд Араухо під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

До цього додалися й фізичні проблеми. Кілька останніх тренувань захисник пропустив через кишкову інфекцію, що тільки посилило рішення дати йому паузу і не включати до найближчого ігрового списку.

"Барселона" може продати Араухо

За інформацією з роздягальні, тренерський штаб розраховує, що Араухо зможе повернутися через кілька тижнів, коли психологічний стан стабілізується. У клубі зазначають, що для нього важливий не тільки відпочинок, а й робота з фахівцями, які допоможуть відновити впевненість після одного з найважчих матчів у його кар'єрі.

"Барселона" розраховує, що пауза дасть змогу захиснику повернутися більш зібраним і готовим до ключової частини сезону. Зовні це рішення виглядає жорстким, але всередині клубу впевнені: зараз Араухо потрібно відновитися, після чого він зможе повернутися до ігор. Однак у клубі наростає впевненість у необхідності продажу уругвайського захисника.

Нагадаємо, англійський "Ліверпуль" поставив умову перед Арне Слотом та пригрозив тренеру звільненням.

Тим часом стало відомо, хто з асистентів Олександра Шовковського допоможе Ігорю Костюку в "Динамо".

Наставник "Шахтаря" Арда Туран здивував заявою про звільнення Олександра Шовковського з "Динамо".

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Ханс-Дітер Флік
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації