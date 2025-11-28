Флік вигнав Араухо з Барселони після матчу з Челсі

Ганс-Дітер Флік незадоволений грою "Барселони". Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Барселона" ухвалила рішення тимчасово виключити Рональда Араухо із заявки на найближчі матчі після поразки від "Челсі" з рахунком 0:3 у Лізі чемпіонів. Захиснику знадобився час для відновлення, оскільки емоційний тиск після гри виявився занадто сильним.

Наставник команди вважає, що футболістові краще зосередитися на відновленні, повідомляє Marca.

Реклама

Читайте також:

Саме Рональд Араухо став центральною фігурою того провалу: його раннє вилучення перевернуло хід зустрічі та фактично залишило команду без шансів на відповідь. Усередині клубу визнають, що гравець переживає цей епізод болісно, зокрема через статус лідера та відповідальність, яка на ньому лежить.

Рональд Араухо під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

До цього додалися й фізичні проблеми. Кілька останніх тренувань захисник пропустив через кишкову інфекцію, що тільки посилило рішення дати йому паузу і не включати до найближчого ігрового списку.

"Барселона" може продати Араухо

За інформацією з роздягальні, тренерський штаб розраховує, що Араухо зможе повернутися через кілька тижнів, коли психологічний стан стабілізується. У клубі зазначають, що для нього важливий не тільки відпочинок, а й робота з фахівцями, які допоможуть відновити впевненість після одного з найважчих матчів у його кар'єрі.

"Барселона" розраховує, що пауза дасть змогу захиснику повернутися більш зібраним і готовим до ключової частини сезону. Зовні це рішення виглядає жорстким, але всередині клубу впевнені: зараз Араухо потрібно відновитися, після чого він зможе повернутися до ігор. Однак у клубі наростає впевненість у необхідності продажу уругвайського захисника.

Нагадаємо, англійський "Ліверпуль" поставив умову перед Арне Слотом та пригрозив тренеру звільненням.

Тим часом стало відомо, хто з асистентів Олександра Шовковського допоможе Ігорю Костюку в "Динамо".

Наставник "Шахтаря" Арда Туран здивував заявою про звільнення Олександра Шовковського з "Динамо".