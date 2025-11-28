Флик выгнал Араухо из Барселоны после матча с Челси

Ханс-Дитер Флик недоволен игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Барселона" приняла решение временно исключить Рональда Араухо из заявки на ближайшие матчи после поражения от "Челси" со счетом 0:3 в Лиге чемпионов. Защитнику понадобилось время для восстановления, поскольку эмоциональное давление после игры оказалось слишком сильным.

Наставник команды считает, что футболисту лучше сосредоточиться на восстановлении, сообщает Marca.

Именно Рональд Араухо стал центральной фигурой того провала: его раннее удаление перевернуло ход встречи и фактически оставило команду без шансов на ответ. Внутри клуба признают, что игрок переживает этот эпизод болезненно, в том числе из-за статуса лидера и ответственности, которая на нем лежит.

Рональд Араухо во время матча. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

К этому добавились и физические проблемы. Несколько последних тренировок защитник пропустил из-за кишечной инфекции, что только усилило решение дать ему паузу и не включать в ближайший игровой список.

"Барселона" может продать Араухо

По информации из раздевалки, тренерский штаб рассчитывает, что Араухо сможет вернуться через несколько недель, когда психологическое состояние стабилизируется. В клубе отмечают, что для него важен не только отдых, но и работа со специалистами, которые помогут восстановить уверенность после одного из самых тяжелых матчей в его карьере.

"Барселона" рассчитывает, что пауза позволит защитнику вернуться более собранным и готовым к ключевой части сезона. Внешне это решение выглядит жестким, но внутри клуба уверены: сейчас Араухо нужно восстановиться, после чего он сможет вернуться к играм. Однако в клубе нарастает уверенность в необходимости продажи уругвайского защитника.

