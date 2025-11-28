Видео
Тренер Барселоны выгнал из команды одного из лидеров

Дата публикации 28 ноября 2025 15:01
Флик выгнал Араухо из Барселоны после матча с Челси
Ханс-Дитер Флик недоволен игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Барселона" приняла решение временно исключить Рональда Араухо из заявки на ближайшие матчи после поражения от "Челси" со счетом 0:3 в Лиге чемпионов. Защитнику понадобилось время для восстановления, поскольку эмоциональное давление после игры оказалось слишком сильным.

Наставник команды считает, что футболисту лучше сосредоточиться на восстановлении, сообщает Marca

Именно Рональд Араухо стал центральной фигурой того провала: его раннее удаление перевернуло ход встречи и фактически оставило команду без шансов на ответ. Внутри клуба признают, что игрок переживает этот эпизод болезненно, в том числе из-за статуса лидера и ответственности, которая на нем лежит. 

Рональд Араухо
Рональд Араухо во время матча. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

К этому добавились и физические проблемы. Несколько последних тренировок защитник пропустил из-за кишечной инфекции, что только усилило решение дать ему паузу и не включать в ближайший игровой список.

"Барселона" может продать Араухо

По информации из раздевалки, тренерский штаб рассчитывает, что Араухо сможет вернуться через несколько недель, когда психологическое состояние стабилизируется. В клубе отмечают, что для него важен не только отдых, но и работа со специалистами, которые помогут восстановить уверенность после одного из самых тяжелых матчей в его карьере.

"Барселона" рассчитывает, что пауза позволит защитнику вернуться более собранным и готовым к ключевой части сезона. Внешне это решение выглядит жестким, но внутри клуба уверены: сейчас Араухо нужно восстановиться, после чего он сможет вернуться к играм. Однако в клубе нарастает уверенность в необходимости продажи уругвайского защитника. 

Напомним, английский "Ливерпуль" поставил условие перед Арне Слотом и пригрозил тренеру увольнением. 

Тем временем стало известно, кто из ассистентов Александра Шовковского поможет Игорю Костюку в "Динамо". 

Наставник "Шахтера" Арда Туран удивил заявлением об увольнении Александра Шовковского из "Динамо". 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
