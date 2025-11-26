Санчес высмеял Ямала после поражения Барселоны от Челси

Футболист Челси поиздевался над Ямалем — карманный игрок
В пятом туре Лиги чемпионов "Барселона" проиграла "Челси" со счетом 0:3. Самым большим разочарованием игры стала юная звезда каталонцев Ламин Ямал.
Об игре Ямала высказался вратарь "Челси" Роберт Санчес, передает Marca.
"Челси" сделал из Ямала карманного футболиста
Санчес подвел итоги матча против "Барселоны", рассказав об уверенности в силе лондонцев и в преувеличении уровня соперника.
Санчес заявил, что Марк Кукурелья полностью нейтрализовал Ламина Ямала, фактически "держа его в кармане", и добавил, что футболисты "Барселоны" выглядят убедительно лишь до момента встречи с клубами английской Премьер-лиги.
На вопрос о фаворите текущего розыгрыша Лиги чемпионов он ответил, что не считает "Барселону" претендентом на титул, а главными фаворитами, по его словам, являются именно "синие".
Напомним, главный тренер "Барселоны" "Ганси" Флик был зол после матча с "Челси".
