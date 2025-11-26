Видео
Главная Спорт Футболист Челси поиздевался над Ямалем — карманный игрок

Футболист Челси поиздевался над Ямалем — карманный игрок

Дата публикации 26 ноября 2025 16:31
Санчес высмеял Ямала после поражения Барселоны от Челси
Ламин Ямал. Фото: Reuters

В пятом туре Лиги чемпионов "Барселона" проиграла "Челси" со счетом 0:3. Самым большим разочарованием игры стала юная звезда каталонцев Ламин Ямал.

Об игре Ямала высказался вратарь "Челси" Роберт Санчес, передает Marca.

Роберт Санчес
Роберт Санчес после игры много улыбался. Фото: Reuters

"Челси" сделал из Ямала карманного футболиста

Санчес подвел итоги матча против "Барселоны", рассказав об уверенности в силе лондонцев и в преувеличении уровня соперника.

Санчес заявил, что Марк Кукурелья полностью нейтрализовал Ламина Ямала, фактически "держа его в кармане", и добавил, что футболисты "Барселоны" выглядят убедительно лишь до момента встречи с клубами английской Премьер-лиги.

На вопрос о фаворите текущего розыгрыша Лиги чемпионов он ответил, что не считает "Барселону" претендентом на титул, а главными фаворитами, по его словам, являются именно "синие".

Напомним, главный тренер "Барселоны" "Ганси" Флик был зол после матча с "Челси".

