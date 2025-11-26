Відео
Головна Спорт Футболіст Челсі познущався над Ямалем — кишеньковий гравець

Футболіст Челсі познущався над Ямалем — кишеньковий гравець

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 16:31
Оновлено: 16:26
Санчес висміяв Ямала після поразки Барселони від Челсі
Ламін Ямал. Фото: Reuters

В п'ятому турі Ліги чемпіонів "Барселона" програла "Челсі" з рахунком 0:3. Найбільшим розчаруванням гри стала юна зірка каталонців Ламін Ямал.

Щодо гри Ямала висловився воротар "Челсі" Роберт Санчес, передає Marca.

Читайте також:
Роберт Санчес
Роберт Санчес після гри багато посміхався. Фото: Reuters

"Челсі" зробив з Ямала кишенькового футболіста

Санчес підбив підсумки матчу проти "Барселони", розказавши про упевненість у силі лондонців та в перебільшенні рівня суперника.

Санчес заявив, що Марк Кукурелья повністю нейтралізував Ламіна Ямала, фактично "тримавши його в кишені", і додав, що футболісти "Барселони" виглядають переконливо лише до моменту зустрічі з клубами англійської Прем’єр-ліги.

На питання щодо фаворита поточного розіграшу Ліги чемпіонів він відповів, що не вважає "Барселону" претендентом на титул, а головними фаворитами, за його словами, є саме "сині".

Нагадаємо, головний тренер "Барселони" "Гансі" Флік був злий після матчу з "Челсі".

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах з боксу Василь Ломаченко продовжує закордонну подорож — цього разу його побачили в одній із європейських країн.

У французькому "ПСЖ" показали спілкування росіянина Матвія Сафонова та українця Іллі Забарного.

футбол Ліга чемпіонів Барселона Челсі Ламін Ямал
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
