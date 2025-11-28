Видео
Главная Спорт Киевский ТЦК мобилизовал звезду Динамо — что известно

Киевский ТЦК мобилизовал звезду Динамо — что известно

Дата публикации 28 ноября 2025 16:14
Бывший игрок Динамо Гармаш мобилизован — что известно официально
Денис Гармаш (в центре) с Виталием Буяльским. Фото: УНИАН

Киевский территориальный центр комплектования официально сообщил о мобилизации экс-полузащитника "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша. По данным ТЦК, спортсмен не имел ни бронирования, ни отсрочки.

Гармаш был вызван для уточнения сведений и прохождения всех необходимых процедур, сообщает пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в Facebook.

В последние сутки в сети появились сообщения о том, что известный футболист Денис Гармаш якобы был задержан сотрудниками ТЦК и СП силовыми методами. Также писали о том, что у спортсмена вымогали деньги за то, чтобы его отпустить. 

Денис Гармаш
Денис Гармаш (в центре) во время атаки. Фото: УНИАН

Дабы прекратить распространение подобных манипуляций, столичный центр разъяснил, что футболист был доставлен полицией лишь для проверки данных, без применения давления или нарушений с чьей-либо стороны.

В ТЦК уточнили, что после прохождения ВЛК и беседы с рекрутерами Гармаш самостоятельно выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины. В заявлении подчеркнули, что никаких жалоб на действия сотрудников от футболиста не поступало, а информация о "принуждении" не соответствует действительности.

Какую роль Гармаш выполнит в подразделении

Сейчас решается вопрос распределения бывшего хавбека, однако подчёркивается, что он приступит к службе на общих основаниях. В центре отмечают, что выбор подразделения был согласован с его подготовкой и возможностями, а дальнейшие решения будут приниматься по стандартной процедуре.

В структуре ТЦК заверили, что ситуация полностью контролируема и развивалась в правовом поле. Мобилизация футболиста стала обычным процессом в рамках действующего порядка, а все публичные домыслы не имеют подтверждения.

Денис Гармаш является воспитанником киевского "Динамо". Он ушел из столичного клуба в 2023 году, после чего выступал за хорватский "Осиек" и харьковский "Металлист 1925". В последнее время Гармаш защищал цвета ФК "Лесное", который выступает во Второй лиге. 

футбол Динамо Денис Гармаш мобилизация ТЦК и СП
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
