Главная Спорт После увольнения Шовковского у Динамо есть три варианта на замену

После увольнения Шовковского у Динамо есть три варианта на замену

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 14:31
Вернидуб, иностранец и динамовское сердце могут заменить Шовковского в Динамо
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Владельцы киевского "Динамо" после четырех поражений в последних пяти матчах приняли решение о смене тренерского штаба. Работу потерял главный тренер Александр Шовковский и его помощники.

Сейчас у руководства на рассмотрении могут быть кандидаты, которые пока находятся в орбите клуба, сообщил портал Новини.LIVE.

Юрий Вернидуб может возглавить Динамо
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Юрий Вернидуб — вариант стабильности и характера

Имя Юрия Вернидуба в последние недели постоянно звучит в СМИ — сперва он отказал болгарскому "Лудогорцу", затем якобы договорился с азербайджанским "Нефтчи", а сейчас может возглавить "Динамо".

Вернидуб имеет репутацию тренера, который способен дисциплинировать и сплотить коллектив, быстро наводить порядок в раздевалке и выстраивать командную игру на интенсивности и характере.

Этот представитель запорожского футбола не является тактическим гением. Он играет в тот же футбол, что и Шовковский, но имеет много плюсов по сравнению с бывшим тренером. Вернидуб намного опытнее и создает хорошую психологическую атмосферу в команде. "Заря" и "Кривбасс" при его руководстве были "мужиками" и этого прозвища сильно не хватает в "Динамо".

Игорь Костюк может возглавить Динамо
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Игорь Костюк — ставка на клубную философию

Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк стал исполняющим обязанности вместо Шовковского. Вероятно, что в случае получения хороших результатов до зимнего перерыва именно он останется тренировать первую команду.

Костюк много лет работает в структуре "Динамо" и хорошо знаком со всеми молодыми игроками. Он является более современным в видении футбола, чем Шовковский, но не кардинально, поскольку это тот же вертикальный футбол.

Костюка ранее неоднократно обвиняли, что из-за его примитивного стиля футбола талантливые игроки клуба недостаточно развивались. При этом, в плане результата он всегда его давал.

Преимущество Костюка — он понимает внутреннюю кухню "Динамо" и имеет поддержку части менеджмента. Недостаток — отсутствие опыта работы с первым составом на уровне больших задач и еврокубков.

По нашему мнению, назначение Костюка главным тренером станет самой большой ошибкой руководства "Динамо" и в перспективе трех-пяти лет это приведет к дальнейшему падению.

Давид Беттони может возглавить Динамо
Давид Беттони. Фото: instagram.com/bettoni_david

Давид Беттони — новый европейский подход

Француз Давид Беттони — самый экзотический вариант. Многолетний ассистент Зинедина Зидана в "Реале" имеет опыт работы в системе топ-клуба, понимает современный футбол и может привнести в "Динамо" европейскую модель управления командой.

Беттони уже был связан с киевлянами, и его кандидатуру рассматривали как консультанта клуба. Он сразу увидел минусы команды, о которых молчали Шовковский и другие люди в системе "Динамо".

Плюсом Беттони является свежее видение и сильная тактика. Такой специалист мог бы стать для команды глотком свежего воздуха, каким в свое время был Мирча Луческу.

футбол Динамо УПЛ Юрий Вернидуб Александр Шовковский Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
