Вернидуб, іноземець та динамівське серце можуть замінити Шовковського в Динамо

Власники київського "Динамо" після чотирьох поразок в останніх п'яти матчах ухвалили рішення про зміну тренерського штабу. Роботу втратив головний тренер Олександр Шовковський та його помічники.

Наразі у керівництва на розгляді можуть бути кандидати, які поки перебувають в орбіті клубу, повідомив портал Новини.LIVE.

Юрій Вернидуб — варіант стабільності та характеру

Ім’я Юрія Вернидуба в останні тижні постійно лунає в ЗМІ — спершу він відмовив болгарському "Лудогорцю", потім нібито домовився з азербайджанським "Нефтчі", а зараз може очолити "Динамо".

Вернидуб має репутацію тренера, який здатний дисциплінувати та згуртувати колектив, швидко наводити порядок у роздягальні та вибудовувати командну гру на інтенсивності та характері.

Цей представник запорізького футболу не є тактичним генієм. Він грає в той же футбол, що і Шовковський, але має багато плюсів у порівнянні з колишнім тренером. Вернидуб набагато досвідченіший та створює хорошу психологічну атмосферу в команді. "Зоря" та "Кривбас" за його керівництва були "мужиками" і цього прізвиська сильно не вистачає в "Динамо".

Ігор Костюк — ставка на клубну філософію

Головний тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк став виконувачем обов'язків замість Шовковського. Ймовірно, що у випадку здобуття хороших результатів до зимової перерви саме він залишиться тренувати першу команду.

Костюк багато років працює в структурі "Динамо" і добре знайомий з усіма молодими гравцями. Він є більш сучасним у баченні футболу, ніж Шовковський, але не кардинально, оскільки це той же вертикальний футбол.

Костюка раніше неодноразово звинувачували, що через його примітивний стиль футболу талановиті гравці клубу недостатньо розвивалися. При цьому в плані результату він завжди його давав.

Перевага Костюка — він розуміє внутрішню кухню "Динамо" та має підтримку частини менеджменту. Недолік — відсутність досвіду роботи з першим складом на рівні великих завдань та єврокубків.

На нашу думку, призначення Костюка головним тренером стане найбільшою помилкою керівництва "Динамо" і в перспективі трьох-п'яти років це призведе до подальшого падіння.

Давід Беттоні — новий європейський підхід

Француз Давід Беттоні — найекзотичніший варіант. Багаторічний асистент Зінедіна Зідана в "Реалі" має досвід роботи в системі топ-клубу, розуміє сучасний футбол та може привнести у "Динамо" європейську модель управління командою.

Беттоні вже був пов’язаний із киянами, і його кандидатуру розглядали як консультанта клубу. Він відразу побачив мінуси команди, про які мовчали Шовковський та інші люди в системі "Динамо".

Плюсом Беттоні є свіже бачення та сильна тактика. Такий спеціаліст міг би стати для команди ковтком свіжого повітря, яким свого часу був Мірча Луческу.

