Сафонов близький до першого матчу за ПСЖ у сезоні 2025/26

Сафонов близький до першого матчу за ПСЖ у сезоні 2025/26

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 09:25
ПСЖ залишився без основного воротаря, Сафонов дебютує у складі
Матвій Сафонов перед грою "ПСЖ". Фото: instagram.com/motya_39/

Російський футболіст Матвій Сафонов може провести перший матч за "Парі Сен-Жермен" у нинішньому сезоні. Голкіпер розглядається як головний кандидат на заміну Люкі Шевальє.

Основний воротар зазнав травми в поєдинку з "Монако", який завершився поразкою парижан із рахунком 0:1, повідомляє L'Equipe.

Читайте також:

Люка Шевальє відчуває дискомфорт у ділянці стегна і пропустить частину підготовки до найближчого туру Ліги 1. Тренерський штаб "ПСЖ" стурбований термінами відновлення, оскільки календар команди залишається щільним. До гри з "Ренном" часу мало, а альтернатив в обоймі небагато: Сафонов продовжує тренуватися в повному обсязі, залишаючись основним варіантом для заміни. Сезон-2025/26 він почав на лавці, не провівши жодної хвилини в офіційних матчах.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов працює з м'ячем. Фото: instagram.com/motya_39/

Повернення Сафонова в основу

Нинішня ситуація дає російському голкіперу шанс вперше з'явитися в старті після переходу в клуб. Цього сезону ворота парижан у всіх турнірах захищав виключно Шевальє, якого розглядали як довгостроковий проєкт. Однак травма відкрила можливість ротації, і штаб може піти на перший серйозний експеримент у лінії оборони.

Проти "Ренна" парижани вийдуть під тиском результату. Команда втратила очки в кількох останніх турах та потребує стабільності в захисті. Сафонов, за даними французьких журналістів, готовий до виходу з перших хвилин, а тренери відзначають його фізичну форму і роботу на тренуваннях. Дебют росіянина може стати ключовою подією 15-го туру Ліги 1.

Контракт Сафонова з ПСЖ діє до літа 2029 року, і його потенційний вихід на поле розглядатимуть як один із перших кроків до повноцінної інтеграції в проєкт клубу. Рішення про старт ухвалять ближче до гри, але ймовірність його дебюту оцінюється як висока.

Нагадаємо, раніше Хабі Алонсо назвав причину ігрового спаду у виступах мадридського "Реала".

А один із лідерів "королівського клубу" може стати новачком французького "ПСЖ".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
