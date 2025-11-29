ПСЖ пропонує Вінісіусу 80 млн бонусу за перехід з Реала

Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" досі ніяк не може домовитися про новий контракт з Вінісіусом Жуніором. У зв'язку з цим клуб спробує продати футболіста в січні.

Одним із претендентів на футболіста є "ПСЖ", повідомив портал El Nacional.

Вінісіусу готують величезний контракт

"ПСЖ" активно намагається скласти конкуренцію клубам АПЛ в боротьбі за Вінісіуса.

Наразі французи готові запропонувати бразильцю гігантський підписний бонус у розмірі 80 мільйонів євро, якщо він відмовиться від нового контракту з "Реалом" і приєднається до них після завершення угоди влітку 2027 року.

У Парижі Вінісіуса бачать центральною фігурою майбутнього проєкту та гарантують йому провідну роль в атаці й одну з найбільших зарплат у команді.

Однак, якщо у січні або влітку "Реал" буде продавати гравця, то парижани можуть скласти конкуренцію англійським клубам.

Цього сезону Вінісіус в 17 матчах, забив п’ять голів і зробив чотири асисти.

