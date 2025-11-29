Кого Ігор Костюк підніме в основу Динамо після звільнення Шовковського

Ігор Костюк. Фото: "Динамо"

У київському "Динамо" після звільнення головного тренера Олександра Шовковського та призначення Ігоря Костюка з'явився шанс у молоді. Новий наставник киян раніше тренував команду U-19 та добре знайомий з молодими талантами.

Портал Новини.LIVE визначив трьох гравців, кому Котюк дасть шанс в "Динамо".

Владислав Захарченко. Фото: "Динамо"

Кому Костюк дасть шанс в першій команді

Першим, кого варто згадати є центральний захисник Владислав Захарченко, якого Шовковський брав в першу команду, але на поле не випускав. Футболіст зазвичай грав у Костюка в U-19, де був лідером.

Захарченко давно вважається одним із найтехнічніших і найкреативніших захисників в юнацькому чемпіонаті. Він володіє чудовим першим дотиком, добре бачить поле та вміє просувати м’яч у фінальну третину, але його головним мінусом є відсутність досвіду на дорослому рівні.

Для першої команди зараз гостро не вистачає правого центрального захисника, оскільки Денис Попов дуже багато помиляється і є найслабшою ланкою в обороні клубу.

Богдан Редушко. Фото: "Динамо"

Другим, кого варто згадати є Богдан Редушко — лівий вінгер, що приносить результат.

У "Динамо" наразі є проблемною позиція лівого вінгера, де не вражають Шола Огундана та Владислав Кабаєв. Редушко наразі вражає в юнацькому чемпіонаті та викликає лише позитивні емоції у більшості експертів.

Редушко — один із найважливіших елементів юнацької команди. Він не тільки забиває, а й регулярно бере участь у побудові атак. Богдан має хорошу швидкість, вміє тиснути на захисників, що ідеально вписується в модель футболу, яку Костюк впроваджував у молодіжці.

Найбільше свій шанс в першій команді "Динамо" заслужив Матвій Пономаренко, який є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів U-19.

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо"

Пономаренко давно залучається до оновної команди, але багато шансів йому не давали.

Матвій має хороші габарити, може протиснути захисників, вміє грати на другому поверсі та володіє потужним дальнім ударом.

Костюк чудово знає Пономаренка і часто довіряв йому ключові матчі в U-19. Матвій має всі задатки, щоб уже зараз дебютувати в основі.

