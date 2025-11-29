Шовковський філософськи відреагував на звільнення з Динамо

Шовковський вперше прокоментував свою поразку
Київське "Динамо" після матчу Ліги конференцій з "Омонією" звільнило головного тренера Олександра Шовковського. Фахівець добу мовчав після рішення Ігоря Суркіса.
Першим повідомленням Шовковського стала цитата відомого американського письменника Ернеста Хемінгуея, передає "БЛІК".
Шовковський заговорив після звільнення
Шовковський прокоментував своє звільнення з "Динамо" словами Ернеста Хемінгуея.
"Найскладніший урок, який мені довелося засвоїти будучи дорослим — це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині", — написав тренер.
Цікаво, що майже через 10 хвилин після публікації Шовковський видалив свій пост.
Шовковського звільнили після того, як "Динамо" програло чотири з останніх п'яти матчів та опустилося на сьому позицію в УПЛ.
