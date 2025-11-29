Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шовковський вперше прокоментував свою поразку

Шовковський вперше прокоментував свою поразку

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 06:37
Шовковський філософськи відреагував на звільнення з Динамо
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" після матчу Ліги конференцій з "Омонією" звільнило головного тренера Олександра Шовковського. Фахівець добу мовчав після рішення Ігоря Суркіса.

Першим повідомленням Шовковського стала цитата відомого американського письменника Ернеста Хемінгуея, передає "БЛІК".

Реклама
Читайте також:
Александр Шовковский
Ігор Суркіс та Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Шовковський заговорив після звільнення

Шовковський прокоментував своє звільнення з "Динамо" словами Ернеста Хемінгуея.

"Найскладніший урок, який мені довелося засвоїти будучи дорослим — це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині", — написав тренер.

Александр Шовковский
Пост Олександра Шовковського. Фото: "БЛІК"

Цікаво, що майже через 10 хвилин після публікації Шовковський видалив свій пост.

Шовковського звільнили після того, як "Динамо" програло чотири з останніх п'яти матчів та опустилося на сьому позицію в УПЛ.

Нагадаємо, екстренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував зміни в "Динамо".

Ексфутболіста національної збірної України мобілізували після зустрічі з ТЦК.

футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський Ігор Костюк
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації