Шовковський філософськи відреагував на звільнення з Динамо

Київське "Динамо" після матчу Ліги конференцій з "Омонією" звільнило головного тренера Олександра Шовковського. Фахівець добу мовчав після рішення Ігоря Суркіса.

Першим повідомленням Шовковського стала цитата відомого американського письменника Ернеста Хемінгуея, передає "БЛІК".

Реклама

Шовковський прокоментував своє звільнення з "Динамо" словами Ернеста Хемінгуея.

"Найскладніший урок, який мені довелося засвоїти будучи дорослим — це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині", — написав тренер.

Пост Олександра Шовковського. Фото: "БЛІК"

Цікаво, що майже через 10 хвилин після публікації Шовковський видалив свій пост.

Шовковського звільнили після того, як "Динамо" програло чотири з останніх п'яти матчів та опустилося на сьому позицію в УПЛ.

Нагадаємо, екстренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував зміни в "Динамо".