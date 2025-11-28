Відео
Леоненко різко висловився про звільнення Шовковського

Леоненко різко висловився про звільнення Шовковського

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 17:01
Хто потрібен Динамо після Шовковського — думка Леоненка
Колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко прокоментував відставку Олександра Шовковського, яка сталася після поразки киян від "Омонії" в Лізі конференцій. За його словами, рішення назрівало давно, оскільки команда не демонструвала прогресу.

Негативна серія в УПЛ лише посилювала тиск на тренерський штаб, нагадав Леоненко в інтерв'ю BLIK.

Читайте також:

Віктор Леоненко зазначив, що відхід Олександра Шовковського не став несподіванкою, адже клуб не міг нескінченно терпіти нестабільні результати. При цьому, на думку експерта, ситуація навколо відставки виглядає логічною: якщо команда втрачає позиції, керівництво змушене діяти рішуче в очікуванні змін.

Андрей Ярмоленко
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Призначення Ігоря Костюка, який раніше очолював команду U-19, експерт сприйняв як тимчасовий захід. Він підкреслив, що молодий тренер добре знає клубну структуру, але головним випробуванням стане робота з лідерами роздягальні та спроба змінити атмосферу після важкого періоду.

Хто справді підходить "Динамо"

За словами ексфорварда, Костюк навряд чи залишиться на посаді без приставки "в.о.", навіть якщо покаже результат. Леоненко впевнений, що клубу потрібен досвідчений український фахівець, знайомий із філософією "Динамо", і серед можливих кандидатів він виділив Юрія Мороза як тренера, якого часто недооцінюють.

Віктор Леоненко висловився так: він вважає, що Шовковський давно мав піти сам та не чекати рішення клубу. Він зазначив, що нинішній провал неможливий із тим самим складом, що брав чемпіонат, і додав, що головним питанням стане прийняття Костюка ветеранами. Він також підкреслив, що Динамо потребує фахівця рівня Мороза, а не випадкового призначення.

Нагадаємо, колишнього футболіста "Динамо" Дениса Гармаша мобілізував київський ТЦК та СП.

Юрій Вернидуб став одним із кандидатів на посаду нового наставника київського "Динамо".

Наставник "Барселони" тимчасово вигнав із команди одного з її лідерів.

В англійському "Ліверпулі" пояснили, скільки матчів має Арне Слот, щоб уникнути відставки.

спорт футбол Динамо тренер Олександр Шовковський Віктор Леоненко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
