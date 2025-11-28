Хто потрібен Динамо після Шовковського — думка Леоненка

Колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко прокоментував відставку Олександра Шовковського, яка сталася після поразки киян від "Омонії" в Лізі конференцій. За його словами, рішення назрівало давно, оскільки команда не демонструвала прогресу.

Негативна серія в УПЛ лише посилювала тиск на тренерський штаб, нагадав Леоненко в інтерв'ю BLIK.

Віктор Леоненко зазначив, що відхід Олександра Шовковського не став несподіванкою, адже клуб не міг нескінченно терпіти нестабільні результати. При цьому, на думку експерта, ситуація навколо відставки виглядає логічною: якщо команда втрачає позиції, керівництво змушене діяти рішуче в очікуванні змін.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Призначення Ігоря Костюка, який раніше очолював команду U-19, експерт сприйняв як тимчасовий захід. Він підкреслив, що молодий тренер добре знає клубну структуру, але головним випробуванням стане робота з лідерами роздягальні та спроба змінити атмосферу після важкого періоду.

Хто справді підходить "Динамо"

За словами ексфорварда, Костюк навряд чи залишиться на посаді без приставки "в.о.", навіть якщо покаже результат. Леоненко впевнений, що клубу потрібен досвідчений український фахівець, знайомий із філософією "Динамо", і серед можливих кандидатів він виділив Юрія Мороза як тренера, якого часто недооцінюють.

Віктор Леоненко висловився так: він вважає, що Шовковський давно мав піти сам та не чекати рішення клубу. Він зазначив, що нинішній провал неможливий із тим самим складом, що брав чемпіонат, і додав, що головним питанням стане прийняття Костюка ветеранами. Він також підкреслив, що Динамо потребує фахівця рівня Мороза, а не випадкового призначення.

