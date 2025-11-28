Видео
Главная Спорт Леоненко резко высказался об увольнении Шовковского

Леоненко резко высказался об увольнении Шовковского

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 17:01
Кто нужен Динамо после Шовковского — мнение Леоненко
Бывший тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал отставку Александра Шовковского, которая произошла после поражения киевлян от "Омонии" в Лиге конференций. По его словам, решение назревало давно, поскольку команда не показывала прогресса.

Негативная серия в УПЛ лишь усиливала давление на тренерский штаб, напомнил Леоненко в интервью BLIK.

Читайте также:

Виктор Леоненко отметил, что уход Александра Шовковского не стал неожиданностью, ведь клуб не мог бесконечно терпеть нестабильные результаты. При этом, по мнению эксперта, ситуация вокруг отставки выглядит логичной: если команда теряет позиции, руководство вынуждено действовать решительно в ожидании перемен.

Андрей Ярмоленко
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Назначение Игоря Костюка, который ранее возглавлял команду U-19, эксперт воспринял как временную меру. Он подчеркнул, что молодой тренер хорошо знает клубную структуру, но главным испытанием станет работа с лидерами раздевалки и попытка изменить атмосферу после тяжелого периода.

Кто действительно подходит "Динамо"

По словам экс-форварда, Костюк вряд ли останется на посту без приставки "и.о.", даже если покажет результат. Леоненко уверен, что клубу нужен опытный украинский специалист, знакомый с философией "Динамо", и среди возможных кандидатов он выделил Юрия Мороза как тренера, которого часто недооценивают.

Виктор Леоненко выразился так: он считает, что Шовковский давно должен был уйти сам и не дожидаться решения клуба. Он отметил, что нынешний провал невозможен с тем же составом, что брал чемпионат, и добавил, что главным вопросом станет принятие Костюка ветеранами. Он также подчеркнул, что Динамо нуждается в специалисте уровня Мороза, а не в случайном назначении. 

Напомним, бывшего футболиста "Динамо" Дениса Гармаша мобилизовал киевский ТЦК и СП. 

Юрий Вернидуб стал одним из кандидатов на пост нового наставника киевского "Динамо". 

Наставник "Барселоны" временно выгнал из команды одного из ее лидеров. 

В английском "Ливерпуле" объяснили, сколько матчей есть у Арне Слота, чтобы избежать отставки. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
