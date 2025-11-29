Видео
Главная Спорт Шовковский впервые прокомментировал свое поражение

Шовковский впервые прокомментировал свое поражение

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 06:37
Шовковский философски отреагировал на увольнение из Динамо
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" после матча Лиги конференций с "Омонией" уволило главного тренера Александра Шовковского. Специалист сутки молчал после решения Игоря Суркиса.

Первым сообщением Шовковского стала цитата известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя, передает "БЛИК".

Читайте также:
Александр Шовковский
Игорь Суркис и Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Шовковский заговорил после увольнения

Шовковский прокомментировал свое увольнение из "Динамо" словами Эрнеста Хемингуэя.

"Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить будучи взрослым — это неумолимая потребность продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри", — написал тренер.

Александр Шовковский
Пост Александра Шовковского. Фото: "БЛИК"

Интересно, что почти через 10 минут после публикации Шовковский удалил свой пост.

Шовковского уволили после того, как "Динамо" проиграло четыре из последних пяти матчей и опустилось на седьмую позицию в УПЛ.

Напомним, экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал изменения в "Динамо".

Экс-футболиста национальной сборной Украины мобилизовали после встречи с ТЦК.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
