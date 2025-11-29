Шовковский философски отреагировал на увольнение из Динамо

Киевское "Динамо" после матча Лиги конференций с "Омонией" уволило главного тренера Александра Шовковского. Специалист сутки молчал после решения Игоря Суркиса.

Первым сообщением Шовковского стала цитата известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя, передает "БЛИК".

Реклама

Шовковский прокомментировал свое увольнение из "Динамо" словами Эрнеста Хемингуэя.

"Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить будучи взрослым — это неумолимая потребность продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри", — написал тренер.

Пост Александра Шовковского. Фото: "БЛИК"

Интересно, что почти через 10 минут после публикации Шовковский удалил свой пост.

Шовковского уволили после того, как "Динамо" проиграло четыре из последних пяти матчей и опустилось на седьмую позицию в УПЛ.

Напомним, экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал изменения в "Динамо".