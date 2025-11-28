Хацкевич прокоментував звільнення Шовковського з Динамо

Олександр Хацкевич. Фото: "Полісся"

У київському "Динамо" після чотирьох поразок в п'яти матчах звільнили головного тренера Олександра Шовковського. На його посаду тимчасово прийшов Ігор Костюк.

Про зміни в "Динамо" портал Sport.ua запитав у колишнього головного тренера клубу Олександра Хацкевича, який наразі працює віцепрезидентом "Полісся".

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Хацкевич був не багатослівний

За словами Хацкевича, він наразі працює в "Поліссі" й уникатиме будь-яких оцінок чи критики на адресу свого колишнього клубу. Він хоче дотримуватись професійної етики.

Хацкевич вважає, що будь-які оцінки з його боку були б некоректними та суперечили б професійним принципам.

"З мого боку було б непрофесійно і некоректно коментувати те, що зараз відбувається усередині клубу, в команді. Тому з чисто професійної точки зору не маю на це права. Я зараз працюю в іншому клубі, тож з мого боку подібні речі неприпустимі – передусім, з етичних міркувань", — сказав функціонер "Полісся".

Зазначимо, що Хацкевич раніше грав разом з Шовковським в "Динамо", а потім став тренером в один з найпровальніших періодів клубу за часи незалежності.

