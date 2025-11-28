Хацкевич прокомментировал увольнение Шовковского из Динамо

Хацкевич отреагировал на смену тренеров в Динамо
В киевском "Динамо" после четырех поражений в пяти матчах уволили главного тренера Александра Шовковского. На его должность временно пришел Игорь Костюк.
Об изменениях в "Динамо" портал Sport.ua спросил у бывшего главного тренера клуба Александра Хацкевича, который сейчас работает вице-президентом "Полесья".
Хацкевич был не многословен
По словам Хацкевича, он сейчас работает в "Полесье" и будет избегать любых оценок или критики в адрес своего бывшего клуба. Он хочет придерживаться профессиональной этики.
Хацкевич считает, что любые оценки с его стороны были бы некорректными и противоречили бы профессиональным принципам.
"С моей стороны было бы непрофессионально и некорректно комментировать то, что сейчас происходит внутри клуба, в команде. Поэтому с чисто профессиональной точки зрения не имею на это права. Я сейчас работаю в другом клубе, поэтому с моей стороны подобные вещи недопустимы — прежде всего, по этическим соображениям", — сказал функционер "Полесья".
Отметим, что Хацкевич ранее играл вместе с Шовковским в "Динамо", а затем стал тренером в один из самых провальных периодов клуба за время независимости.
