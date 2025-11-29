Відео
Головна Спорт Сабо назвав принципову відмінність Костюка від Шовковського

Сабо назвав принципову відмінність Костюка від Шовковського

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 06:06
Сабо вважає Костюка більш жорстким тренером ніж Шовковський
Йожеф Сабо. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" звільнило головного тренера Олександра Шовковського. Замість нього команду до січня тренуватиме Ігор Костюк, який вісім років працював з командою U-19.

Зміни на тренерському містку прокоментував та порівняв Шовковського і Костюка екстренер "Динамо" Йожеф Сабо в коментарі порталу Footboom.

Сабо сподівається на Костюка

За словами Сабо, рішення керівництва "Динамо" було прогнозованим, адже проблеми киян стосувалися не лише результатів, а й якості гри. Команда давно грала як приречена.

Сабо побажав Шовковському не опускати рук, зробити висновки й рухатися далі.

Нинішнього виконувача обов’язків головного тренера Костюка він охарактеризував, як більш жорсткого й вимогливого, ніж Шовковський. Сабо відзначив, що у тренера є великий досвід роботи з молоддю, яка регулярно демонструвала результат і в Україні, і в Європі.

При цьому, експерт визнає, що перехід у дорослий футбол — інший рівень й тому ризики існують.

Сабо припускає, що Костюк очолюватиме команду щонайменше до зимової паузи, після чого керівництво ухвалить остаточне рішення. Щодо можливого запрошення іноземного тренера він висловив скепсис.

Нагадаємо, раніше про зміни в "Динамо" заговорив екстренер киян Олександр Хацкевич.

Колишнього футболіста збірної України мобілізували після зустрічі з ТЦК.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
