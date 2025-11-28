Відео
Головна Спорт Гравець Шахтаря був розчарований звільненням Шовковського

Гравець Шахтаря був розчарований звільненням Шовковського

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 22:42
Криськів відреагував на відставку Шовковського з Динамо
Дмитро Криськів. Фото: "Шахтар"

Київське "Динамо" залишилось без головного тренера Олександра Шовковського. Ця новина не могла не залишитись без реакції з "Шахтаря".

На звільнення Шовковського відреагував півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів в коментарі "Трибуні".

Александр Шовковский
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Як у "Шахтарі" відреагували на відставку Шовковського

Криськів заявив, що новина про відставну головного тренера "Динамо" його засмутила, адже Шовковський — одна з культових постатей українського футболу.

За словами Криськіва, конкуренція з командою під керівництвом Шовковського була особливою та додавала інтересу протистоянням "Шахтаря" та "Динамо".

"Будь-яка відставка — це не є добре. Для мене Олександр Шовковський — легенда українського футболу та збірної України. Мені було справді цікаво конкурувати з ними, коли він був головним тренером "Динамо", — сказав півзахисник.

Водночас Криськів визнав, що не може однозначно сказати, чи піде зміна тренера на користь киянам, оскільки "Динамо" залишається головним конкурентом "Шахтаря" в чемпіонаті.

Наразі "Шахтар" лідирує в УПЛ та на 10 очок випереджає "Динамо", яке йде сьомим.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України був мобілізований співробітниками ТЦК та СП.

Три можливих кандидатури на посаду головного тренера київського "Динамо".

Головний тренер іспанської "Барселони" розізлився на лідера команди.

