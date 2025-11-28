Криськів відреагував на відставку Шовковського з Динамо

Дмитро Криськів. Фото: "Шахтар"

Київське "Динамо" залишилось без головного тренера Олександра Шовковського. Ця новина не могла не залишитись без реакції з "Шахтаря".

На звільнення Шовковського відреагував півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів в коментарі "Трибуні".

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Як у "Шахтарі" відреагували на відставку Шовковського

Криськів заявив, що новина про відставну головного тренера "Динамо" його засмутила, адже Шовковський — одна з культових постатей українського футболу.

За словами Криськіва, конкуренція з командою під керівництвом Шовковського була особливою та додавала інтересу протистоянням "Шахтаря" та "Динамо".

"Будь-яка відставка — це не є добре. Для мене Олександр Шовковський — легенда українського футболу та збірної України. Мені було справді цікаво конкурувати з ними, коли він був головним тренером "Динамо", — сказав півзахисник.

Водночас Криськів визнав, що не може однозначно сказати, чи піде зміна тренера на користь киянам, оскільки "Динамо" залишається головним конкурентом "Шахтаря" в чемпіонаті.

Наразі "Шахтар" лідирує в УПЛ та на 10 очок випереджає "Динамо", яке йде сьомим.

