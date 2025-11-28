Крыськив отреагировал на отставку Шовковского из Динамо

Дмитрий Крыськив. Фото: "Шахтер"

Киевское "Динамо" осталось без главного тренера Александра Шовковского. Эта новость не могла не остаться без реакции из "Шахтера".

На увольнение Шовковского отреагировал полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив в комментарии "Трибуне".

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Как в "Шахтере" отреагировали на отставку Шовковского

Крыськив заявил, что новость об отставке главного тренера "Динамо" его расстроила, ведь Шовковский — одна из культовых фигур украинского футбола.

По словам Крыськива, конкуренция с командой под руководством Шовковского была особенной и добавляла интереса противостоянию "Шахтера" и "Динамо".

"Любая отставка — это не есть хорошо. Для меня Александр Шовковский — легенда украинского футбола и сборной Украины. Мне было действительно интересно конкурировать с ними, когда он был главным тренером "Динамо", — сказал полузащитник.

В то же время Крыськив признал, что не может однозначно сказать, пойдет ли смена тренера на пользу киевлянам, поскольку "Динамо" остается главным конкурентом "Шахтера" в чемпионате.

Сейчас "Шахтер" лидирует в УПЛ и на 10 очков опережает "Динамо", которое идет седьмым.

