Крыськив отреагировал на отставку Шовковского из Динамо

Игрок Шахтера был разочарован увольнением Шовковского
Киевское "Динамо" осталось без главного тренера Александра Шовковского. Эта новость не могла не остаться без реакции из "Шахтера".
На увольнение Шовковского отреагировал полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив в комментарии "Трибуне".
Как в "Шахтере" отреагировали на отставку Шовковского
Крыськив заявил, что новость об отставке главного тренера "Динамо" его расстроила, ведь Шовковский — одна из культовых фигур украинского футбола.
По словам Крыськива, конкуренция с командой под руководством Шовковского была особенной и добавляла интереса противостоянию "Шахтера" и "Динамо".
"Любая отставка — это не есть хорошо. Для меня Александр Шовковский — легенда украинского футбола и сборной Украины. Мне было действительно интересно конкурировать с ними, когда он был главным тренером "Динамо", — сказал полузащитник.
В то же время Крыськив признал, что не может однозначно сказать, пойдет ли смена тренера на пользу киевлянам, поскольку "Динамо" остается главным конкурентом "Шахтера" в чемпионате.
Сейчас "Шахтер" лидирует в УПЛ и на 10 очков опережает "Динамо", которое идет седьмым.
