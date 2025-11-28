Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Игрок Шахтера был разочарован увольнением Шовковского

Игрок Шахтера был разочарован увольнением Шовковского

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 22:42
Крыськив отреагировал на отставку Шовковского из Динамо
Дмитрий Крыськив. Фото: "Шахтер"

Киевское "Динамо" осталось без главного тренера Александра Шовковского. Эта новость не могла не остаться без реакции из "Шахтера".

На увольнение Шовковского отреагировал полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив в комментарии "Трибуне".

Реклама
Читайте также:
Александр Шовковский
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Как в "Шахтере" отреагировали на отставку Шовковского

Крыськив заявил, что новость об отставке главного тренера "Динамо" его расстроила, ведь Шовковский — одна из культовых фигур украинского футбола.

По словам Крыськива, конкуренция с командой под руководством Шовковского была особенной и добавляла интереса противостоянию "Шахтера" и "Динамо".

"Любая отставка — это не есть хорошо. Для меня Александр Шовковский — легенда украинского футбола и сборной Украины. Мне было действительно интересно конкурировать с ними, когда он был главным тренером "Динамо", — сказал полузащитник.

В то же время Крыськив признал, что не может однозначно сказать, пойдет ли смена тренера на пользу киевлянам, поскольку "Динамо" остается главным конкурентом "Шахтера" в чемпионате.

Сейчас "Шахтер" лидирует в УПЛ и на 10 очков опережает "Динамо", которое идет седьмым.

Напомним, бывший игрок сборной Украины был мобилизован сотрудниками ТЦК и СП.

Три возможных кандидатуры на должность главного тренера киевского "Динамо".

Главный тренер испанской "Барселоны" разозлился на лидера команды.

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Александр Шовковский
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации