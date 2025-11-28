Суркіс у різкій формі повідомив Шовковському про відставку

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс особисто повідомив Олександру Шовковському про дострокову відставку. Очільник клубу ухвалив це рішення після чергової поразки команди.

Звільнення Шовковського не планувалося, тому могло стати імпульсивним рішенням, повідомляє "ТаТоТаке".

Ігор Суркіс не збирався звільняти Олександра Шовковського навіть після нещодавньої поразки в УПЛ від "Колоса" (1:2). Передбачалося, що тренер допрацює до зимової паузи в чемпіонаті навіть у разі поразки від "Омонії" в Лізі Конференцій. Однак ситуація різко змінилася.

Тренери Олег Гусєв та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Суркіс звільнив Шовковського

Перед 4 туром основного етапу ЛК "Динамо" випереджало "Омонію" в турнірній таблиці на п'ять позицій, але при цьому київська команда без варіантів поступилася супернику з Кіпру (0:2). Через кілька годин після матчу стало відомо про те, що в української команди буде новий тренер.

Згідно з версією журналістів, Ігор Суркіс навіть не став особисто зустрічатися з Олександром Шовковським. Президент клубу повідомив тренеру про звільнення телефоном. Рішення про дострокове припинення співпраці стало особистою ініціативою глави "Динамо".

Тимчасовим наставником київської команди стане тренер U-19 Ігор Костюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Олександр Шовковський позбувся місця в "Динамо".

Одразу два тренери "біло-синіх" продовжать роботу в клубі під керівництвом Ігоря Костюка.

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран поділився думкою про зміну наставника в київському "Динамо".