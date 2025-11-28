Суркис в резкой форме сообщил Шовковскому об отставке

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис лично сообщил Александру Шовковскому о досрочной отставке. Глава клуба принял это решение после очередного поражения команды.

Увольнение Шовковского не планировалось, потому могло стать импульсивным решением, сообщает "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Игорь Суркис не собирался увольнять Александра Шовковского даже после недавнего поражения в УПЛ от "Колоса" (1:2). Предполагалось, что тренер доработает до зимней паузе в чемпионате даже в случае поражения от "Омонии" в Лиге Конференций. Однако ситуация резко изменилась.

Тренеры Олег Гусев и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Суркис уволил Шовковского

Перед 4 туром основного этапа ЛК "Динамо" опережало "Омонию" в турнирной таблице на пять позиций, но при этом киевская команда без вариантов уступила сопернику из Кипра (0:2). Спустя несколько часов после матча стало известно о том, что у украинской команды будет новый тренер.

Согласно версии журналистов, Игорь Суркис даже не стал лично встречаться с Александром Шовковским. Президент клуба сообщил тренеру об увольнении по телефону. Решение о досрочном прекращении сотрудничества стало личной инициативой главы "Динамо".

Временным наставником киевской команды станет тренер U-19 Игорь Костюк.

Напомним, ранее стало известно, почему Александр Шовковский лишился места в "Динамо".

Сразу два тренера "бело-синих" продолжат работу в клубе под руководством Игоря Костюка.

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился мнением о смене наставника в киевском "Динамо".