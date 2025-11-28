Суркис в резкой форме сообщил Шовковскому об отставке

Стали известны детали увольнения Шовковского из Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис лично сообщил Александру Шовковскому о досрочной отставке. Глава клуба принял это решение после очередного поражения команды.
Увольнение Шовковского не планировалось, потому могло стать импульсивным решением, сообщает "ТаТоТаке".
Игорь Суркис не собирался увольнять Александра Шовковского даже после недавнего поражения в УПЛ от "Колоса" (1:2). Предполагалось, что тренер доработает до зимней паузе в чемпионате даже в случае поражения от "Омонии" в Лиге Конференций. Однако ситуация резко изменилась.
Как Суркис уволил Шовковского
Перед 4 туром основного этапа ЛК "Динамо" опережало "Омонию" в турнирной таблице на пять позиций, но при этом киевская команда без вариантов уступила сопернику из Кипра (0:2). Спустя несколько часов после матча стало известно о том, что у украинской команды будет новый тренер.
Согласно версии журналистов, Игорь Суркис даже не стал лично встречаться с Александром Шовковским. Президент клуба сообщил тренеру об увольнении по телефону. Решение о досрочном прекращении сотрудничества стало личной инициативой главы "Динамо".
Временным наставником киевской команды станет тренер U-19 Игорь Костюк.
