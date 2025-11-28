Видео
Главная Спорт Стали известны детали увольнения Шовковского из Динамо

Стали известны детали увольнения Шовковского из Динамо

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 13:31
Суркис в резкой форме сообщил Шовковскому об отставке
Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис лично сообщил Александру Шовковскому о досрочной отставке. Глава клуба принял это решение после очередного поражения команды. 

Увольнение Шовковского не планировалось, потому могло стать импульсивным решением, сообщает "ТаТоТаке". 

Игорь Суркис не собирался увольнять Александра Шовковского даже после недавнего поражения в УПЛ от "Колоса" (1:2). Предполагалось, что тренер доработает до зимней паузе в чемпионате даже в случае поражения от "Омонии" в Лиге Конференций. Однако ситуация резко изменилась. 

Александр Шовковский
Тренеры Олег Гусев и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Суркис уволил Шовковского 

Перед 4 туром основного этапа ЛК "Динамо" опережало "Омонию" в турнирной таблице на пять позиций, но при этом киевская команда без вариантов уступила сопернику из Кипра (0:2). Спустя несколько часов после матча стало известно о том, что у украинской команды будет новый тренер. 

Согласно версии журналистов, Игорь Суркис даже не стал лично встречаться с Александром Шовковским. Президент клуба сообщил тренеру об увольнении по телефону. Решение о досрочном прекращении сотрудничества стало личной инициативой главы "Динамо". 

Временным наставником киевской команды станет тренер U-19 Игорь Костюк. 

Напомним, ранее стало известно, почему Александр Шовковский лишился места в "Динамо". 

Сразу два тренера "бело-синих" продолжат работу в клубе под руководством Игоря Костюка. 

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился мнением о смене наставника в киевском "Динамо". 

спорт футбол Динамо Игорь Суркис тренер Александр Шовковский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
