Саленко оценил отставку Шовковского и выбор Костюка

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Саленко высказал мнение о кадровых переменах, которые произошли в клубе после поражения от "Омонии". Решение об отставке Александра Шовковского руководство приняло сразу после матча.

Вслед за этим были уволены и все члены его тренерского штаба, сообщает Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

Эти шаги стали кульминацией серии неудач, которые сопровождали команду последние недели. Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник "Динамо U-19" Игорь Костюк. Его кандидатура оказалась наиболее оперативной и понятной для клуба: специалист давно работает внутри структуры, хорошо знает молодых игроков и способен быстро вывести команду из эмоционального спада. Рядом с ним остались лишь два помощника из прежнего штаба: тренер по физподготовке Виталий Кулиба и специалист по стандартам Мацей Кендзерек.

Новый тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Что говорят о будущем команды

Костюк уже приступил к работе с первой командой и перенес часть тренерских принципов из молодежного состава. Руководство рассчитывает, что он сможет стабилизировать атмосферу в раздевалке и вернуть команде уверенность перед ключевыми матчами зимнего отрезка. Однако в клубе не исключают, что уже зимой могут рассмотреть кандидатуру постоянного главного тренера.

На фоне всех изменений внимание привлекла реакция Олега Саленко, который давно говорил о необходимости перемен. Он отметил, что отсутствие прогресса в игре команды стало тревожным сигналом, а назначение Костюка выглядит логичным шагом на текущем этапе развития "Динамо". По его мнению, важным станет то, насколько быстро новый тренерский штаб сможет завоевать доверие футболистов.

"Я давно говорил, что перемены были неизбежны, потому что команда не развивалась. Костюк знает внутреннюю кухню клуба и способен стабилизировать ситуацию. Но я считаю, что зимой Динамо все равно будет искать постоянного тренера, это вопрос времени", — объяснил Саленко.

Напомним, стали известны детали увольнения Александра Шовковского из "Динамо".

Новый наставник "бело-синих" Игорь Костюк привел вместе с собой в основную команду некоторых помощников.

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился мнением об изменениях в "Динамо".