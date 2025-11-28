Саленко оцінив відставку Шовковського та вибір Костюка

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард київського "Динамо" Олег Саленко висловив думку щодо кадрових змін, які відбулися в клубі після поразки від "Омонії". Рішення про відставку Олександра Шовковського керівництво ухвалило одразу після матчу.

Слідом за цим були звільнені й всі члени його тренерського штабу, повідомляє Sport.ua.

Ці кроки стали кульмінацією серії невдач, які супроводжували команду останніми тижнями. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено наставника "Динамо U-19" Ігоря Костюка. Його кандидатура виявилася найоперативнішою та найзрозумілішою для клубу: фахівець давно працює всередині структури, добре знає молодих гравців та здатний швидко вивести команду з емоційного спаду. Поруч із ним залишилися лише двоє помічників із колишнього штабу: тренер із фізпідготовки Віталій Кулиба та фахівець зі стандартів Мацей Кендзьорек.

Новий тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Що говорять про майбутнє команди

Костюк уже розпочав роботу з першою командою та переніс частину тренерських принципів із молодіжного складу. Керівництво розраховує, що він зможе стабілізувати атмосферу в роздягальні та повернути команді впевненість перед ключовими матчами зимового відрізка. Однак у клубі не виключають, що вже взимку можуть розглянути кандидатуру постійного головного тренера.

На тлі всіх змін увагу привернула реакція Олега Саленка, який давно говорив про необхідність змін. Він зазначив, що відсутність прогресу в грі команди стала тривожним сигналом, а призначення Костюка виглядає логічним кроком на поточному етапі розвитку "Динамо". На його думку, важливим стане те, наскільки швидко новий тренерський штаб зможе завоювати довіру футболістів.

"Я давно говорив, що зміни були неминучі, тому що команда не розвивалася. Костюк знає внутрішню кухню клубу і здатний стабілізувати ситуацію. Але я вважаю, що взимку Динамо все одно шукатиме постійного тренера, це питання часу", — пояснив Саленко.

