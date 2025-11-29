Видео
Україна
Главная Спорт Сабо назвал принципиальное отличие Костюка от Шовковского

Сабо назвал принципиальное отличие Костюка от Шовковского

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 06:06
Сабо считает Костюка более жестким тренером чем Шовковский
Йожеф Сабо. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" уволило главного тренера Александра Шовковского. Вместо него команду до января будет тренировать Игорь Костюк, который восемь лет работал с командой U-19.

Изменения на тренерском мостике прокомментировал и сравнил Шовковского и Костюка экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо в комментарии порталу Footboom.

Читайте также:
Игорь Костюк
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Сабо надеется на Костюка

По словам Сабо, решение руководства "Динамо" было прогнозируемым, ведь проблемы киевлян касались не только результатов, но и качества игры. Команда давно играла как обреченная.

Сабо пожелал Шовковскому не опускать рук, сделать выводы и двигаться дальше.

Нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Костюка он охарактеризовал как более жесткого и требовательного, чем Шовковский. Он отметил, что у тренера большой опыт работы с молодежью, которая регулярно демонстрировала результат и в Украине, и в Европе.

При этом, эксперт признает, что переход во взрослый футбол — другой уровень и поэтому риски существуют.

Сабо предполагает, что Костюк будет возглавлять команду как минимум до зимней паузы, после чего руководство примет окончательное решение. Относительно возможного приглашения иностранного тренера он выразил скепсис.

Напомним, ранее об изменениях в "Динамо" заговорил экс-тренер киевлян Александр Хацкевич.

Бывшего футболиста сборной Украины мобилизовали после встречи с ТЦК.

футбол Динамо Александр Шовковский Йожеф Сабо Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
