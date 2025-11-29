Кого Игорь Костюк поднимет в основу Динамо после увольнения Шовковского

Игорь Костюк. Фото: "Динамо"

В киевском "Динамо" после увольнения главного тренера Александра Шовковского и назначения Игоря Костюка появился шанс у молодежи. Новый наставник киевлян ранее тренировал команду U-19 и хорошо знаком с молодыми талантами.

Портал Новини.LIVE определил трех игроков, кому Котюк даст шанс в "Динамо".

Владислав Захарченко. Фото: "Динамо"

Кому Костюк даст шанс в первой команде

Первым, кого стоит упомянуть является центральный защитник Владислав Захарченко, которого Шовковский брал в первую команду, но на поле не выпускал. Футболист обычно играл у Костюка в U-19, где был лидером.

Захарченко давно считается одним из самых техничных и креативных защитников в юношеском чемпионате. Он обладает прекрасным первым касанием, хорошо видит поле и умеет продвигать мяч в финальную треть, но его главным минусом является отсутствие опыта на взрослом уровне.

Для первой команды сейчас остро не хватает правого центрального защитника, поскольку Денис Попов очень много ошибается и является самым слабым звеном в обороне клуба.

Богдан Редушко. Фото: "Динамо"

Вторым, кого стоит упомянуть является Богдан Редушко — левый вингер, приносящий результат.

В "Динамо" пока является проблемной позиция левого вингера, где не впечатляют Шола Огундана и Владислав Кабаев. Редушко пока поражает в юношеском чемпионате и вызывает только положительные эмоции у большинства экспертов.

Редушко — один из важнейших элементов юношеской команды. Он не только забивает, но и регулярно участвует в построении атак. Богдан имеет хорошую скорость, умеет давить на защитников, что идеально вписывается в модель футбола, которую Костюк внедрял в молодежке.

Больше всего свой шанс в первой команде "Динамо" заслужил Матвей Пономаренко, который является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов U-19.

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо"

Пономаренко давно привлекается к обновленной команде, но много шансов ему не давали.

Матвей имеет хорошие габариты, может продавить защитников, умеет играть на втором этаже и обладает мощным дальним ударом.

Костюк прекрасно знает Пономаренко и часто доверял ему ключевые матчи в U-19. Матвей имеет все задатки, чтобы уже сейчас дебютировать в основе.

Напомним, ранее главный тренер "Динамо" Александр Шовковский впервые прокомментировал свою отставку.

Бывший тренер и игрок "Динамо" Александр Хацкевич не захотел комментировать увольнение Шовковского.