ПСЖ предлагает Винисиусу 80 млн бонуса за переход из Реала

Мадридский "Реал" до сих пор никак не может договориться о новом контракте с Винисиусом Жуниором. В связи с этим клуб попытается продать футболиста в январе.

Одним из претендентов на футболиста является "ПСЖ", сообщил портал El Nacional.

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Винисиусу готовят огромный контракт

"ПСЖ" активно пытается составить конкуренцию клубам АПЛ в борьбе за Винисиуса.

Сейчас французы готовы предложить бразильцу гигантский подписной бонус в размере 80 миллионов евро, если он откажется от нового контракта с "Реалом" и присоединится к ним после завершения сделки летом 2027 года.

В Париже Винисиуса видят центральной фигурой будущего проекта и гарантируют ему ведущую роль в атаке и одну из самых больших зарплат в команде.

Однако, если в январе или летом "Реал" будет продавать игрока, то парижане могут составить конкуренцию английским клубам.

В этом сезоне Винисиус в 17 матчах, забил пять голов и сделал четыре ассиста.

