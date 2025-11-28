Отставка Ермака может задеть и Реброва

Сергей Ребров и Андрей Ермак. Фото: Telegram-канал Андрея Ермака

Увольнение главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака может отразиться и на футболе. Ранее в СМИ приписывали ему влияние на назначение Сергея Реброва главным тренером сборной Украины и вице-президентом УАФ.

Волонтер и общественный активист Богдан Мирошников напомнил о влиянии Ермака на футбол.

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Реброва могут уволить

Мирошников предположил возможную отставку главного тренера сборной Украины после резонансной кадровой смены в Офисе Президента. Мирошников отметил, что Ребров может быть одним из соратников Ермака в футбольной вертикали, поэтому отставка политического куратора может повлиять и на ситуацию в национальной команде. Активист выразил сомнение в тренерской работе наставника, в частности критикуя стиль игры сборной, который охарактеризовал как "бей-беги". "Если уволили Ермака, то может уволят его протеже в национальной сборной по футболу — Реброва? Или это влажные мечты, и мы будем терпеть вот это "бой-беги" еще до весны, когда с треском вылетим из плей-офф квалификации?" — написал Мирошников.

