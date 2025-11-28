Відставка Єрмака може зачепити й Реброва

Сергій Ребров та Андрій Єрмак. Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака

Звільнення глави Офісу Президента України Андрія Єрмака може позначитись й на футболі. Раніше в ЗМІ приписували йому вплив на призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України та віцепрезидентом УАФ.

Волонтер та громадський активіст Богдан Мирошников нагадав про вплив Єрмака на футбол.

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Реброва можуть звільнити

Мирошников припустив можливу відставку головного тренера збірної України після резонансної кадрової зміни в Офісі Президента. Мирошников зазначив, що Ребров може бути одним із соратників Єрмака у футбольній вертикалі, тож відставка політичного куратора може вплинути й на ситуацію у національній команді. Активіст висловив сумнів у тренерській роботі наставника, зокрема критикуючи стиль гри збірної, який охарактеризував як "бий-біжи". "Цейво, якщо звільнили Єрмака, то може звільнять його протеже в національній збірній по футболу — Реброва? Чи то вологі мрії, і ми будемо терпіти ось це "бій-біжи" ще до весни, коли з тріском вилетимо з плей-офф кваліфікації?" — написав Мирошников.

