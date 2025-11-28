Відставка Єрмака може зачепити й Реброва

Реброва пропонують прибрати зі збірної через зв'язок з Єрмаком
Звільнення глави Офісу Президента України Андрія Єрмака може позначитись й на футболі. Раніше в ЗМІ приписували йому вплив на призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України та віцепрезидентом УАФ.
Волонтер та громадський активіст Богдан Мирошников нагадав про вплив Єрмака на футбол.
Реброва можуть звільнити
Мирошников припустив можливу відставку головного тренера збірної України після резонансної кадрової зміни в Офісі Президента.
Мирошников зазначив, що Ребров може бути одним із соратників Єрмака у футбольній вертикалі, тож відставка політичного куратора може вплинути й на ситуацію у національній команді.
Активіст висловив сумнів у тренерській роботі наставника, зокрема критикуючи стиль гри збірної, який охарактеризував як "бий-біжи".
"Цейво, якщо звільнили Єрмака, то може звільнять його протеже в національній збірній по футболу — Реброва?
Чи то вологі мрії, і ми будемо терпіти ось це "бій-біжи" ще до весни, коли з тріском вилетимо з плей-офф кваліфікації?" — написав Мирошников.
