Україна
Реброва пропонують прибрати зі збірної через зв'язок з Єрмаком

Реброва пропонують прибрати зі збірної через зв'язок з Єрмаком

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 21:01
Відставка Єрмака може зачепити й Реброва
Сергій Ребров та Андрій Єрмак. Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака

Звільнення глави Офісу Президента України Андрія Єрмака може позначитись й на футболі. Раніше в ЗМІ приписували йому вплив на призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України та віцепрезидентом УАФ.

Волонтер та громадський активіст Богдан Мирошников нагадав про вплив Єрмака на футбол.

Читайте також:
Сергій Ребров та Андрій Єрмак
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Реброва можуть звільнити

Мирошников припустив можливу відставку головного тренера збірної України після резонансної кадрової зміни в Офісі Президента.

Мирошников зазначив, що Ребров може бути одним із соратників Єрмака у футбольній вертикалі, тож відставка політичного куратора може вплинути й на ситуацію у національній команді.

Активіст висловив сумнів у тренерській роботі наставника, зокрема критикуючи стиль гри збірної, який охарактеризував як "бий-біжи".

"Цейво, якщо звільнили Єрмака, то може звільнять його протеже в національній збірній по футболу — Реброва?

Чи то вологі мрії, і ми будемо терпіти ось це "бій-біжи" ще до весни, коли з тріском вилетимо з плей-офф кваліфікації?" — написав Мирошников.

Нагадаємо, колишній гравець київського "Динамо" був затриманий співробітниками поліції і ТЦК та СП.

Три можливих кандидатури на посаду нового головного тренера є у київського "Динамо".

Головний тренер "Барселони" розізлився на одного із лідерів команди.

Офіс президента Андрій Єрмак футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
