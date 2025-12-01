ПСЖ остался без основного вратаря, Сафонов дебютирует в составе

Матвей Сафонов перед игрой "ПСЖ". Фото: instagram.com/motya_39/

Российский футболист Матвей Сафонов может провести первый матч за "Пари Сен-Жермен" в нынешнем сезоне. Голкипер рассматривается как главный кандидат на замену Люки Шевалье.

Основной вратарь получил травму в поединке с "Монако", который завершился поражением парижан со счетом 0:1, сообщает L'Equipe.

Люка Шевалье чувствует дискомфорт в области бедра и пропустит часть подготовки к ближайшему туру Лиги 1. Тренерский штаб "ПСЖ" обеспокоен сроками восстановления, так как календарь команды остается плотным. До игры с "Ренном" времени мало, а альтернатив в обойме немного: Сафонов продолжает тренироваться в полном объеме, оставаясь основным вариантом для замены. Сезон-2025/26 он начал на скамейке, не проведя ни минуты в официальных матчах.

Матвей Сафонов работает с мячом. Фото: instagram.com/motya_39/

Возвращение Сафонова в основу

Нынешняя ситуация дает российскому голкиперу шанс впервые появиться в старте после перехода в клуб. В этом сезоне ворота парижан во всех турнирах защищал исключительно Шевалье, которого рассматривали как долгосрочный проект. Однако травма открыла возможность ротации, и штаб может пойти на первый серьезный эксперимент в линии обороны.

Против "Ренна" парижане выйдут под давлением результата. Команда потеряла очки в нескольких последних турах и нуждается в стабильности в защите. Сафонов, по данным французских журналистов, готов к выходу с первых минут, а тренеры отмечают его физическую форму и работу на тренировках. Дебют россиянина может стать ключевым событием 15-го тура Лиги 1.

Контракт Сафонова с ПСЖ действует до лета 2029 года, и его потенциальный выход на поле будет рассматриваться как один из первых шагов к полноценной интеграции в проект клуба. Решение о старте примут ближе к игре, но вероятность его дебюта оценивается как высокая.

