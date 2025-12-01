Хаби Алонсо назвал главную проблему Реала после матча с Жироной

Тренер Хаби Алонсо во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Мадридский "Реал" вновь оступился в чемпионате Испании. В 14-м туре команда Хаби Алонсо сыграла вничью с "Жироной" со счетом 1:1.

Хозяева поля забили гол еще до перерыва, а "сливочные" отыгрались лишь во втором тайме благодаря пенальти Мбаппе, сообщает Marca.

Эта ничья стала для мадридцев уже третьей подряд, что негативно отразилось на положении команды в борьбе за лидерство. Внутри клуба признают: игра на выезде заметно просела. Несмотря на владение мячом, команда допускала обрывочные отрезки и не всегда успевала реагировать на давление соперника. После пропущенного мяча "Реалу" потребовалось время, чтобы восстановить контроль, но создать большое количество моментов мадридцам все равно не удалось.

Отдельное внимание привлекла стабильность "Жироны", которая действовала дисциплинированно и смело входила в финальную треть. Вратарь каталонцев несколько раз спас команду, а сами хозяева убеждали, что заслужили больше, чем ничью. На фоне серии неудач "Реала" интерес к реакции Хаби Алонсо был особенно высоким.

Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Что Хаби Алонсо сказал об игре "Реала"

В комментарии после матча Хаби Алонсо отметил, что команда переживает непростой отрезок и должна сохранять концентрацию. Он подчеркнул, что сезон длинный и важно держать уровень, который принято требовать от "Реала".

"В сезоне есть разные этапы. Мы должны оставаться едиными и сохранять желание побеждать. Команда правильно отреагировала на пропущенный мяч". Он добавил, что сейчас важно понять причины отсутствия доминирования в последних матчах", — заявил Алонсо.

Напомним, что один из лидеров "Реала" может покинуть команду. Французский "ПСЖ" обозначил серьезный интерес к Винисиусу Жуниору и готов оформить его трансфер за большие деньги.