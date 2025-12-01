Відео
Головна Спорт Хабі Алонсо визнав проблему в Реалі після матчу з Жироною

Хабі Алонсо визнав проблему в Реалі після матчу з Жироною

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 08:47
Хабі Алонсо назвав головну проблему Реала після матчу з Жироною
Тренер Хабі Алонсо під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Мадридський "Реал" знову оступився в чемпіонаті Іспанії. У 14-му турі команда Хабі Алонсо зіграла внічию з "Жироною" з рахунком 1:1.

Господарі поля забили гол ще до перерви, а "вершкові" відігралися лише в другому таймі завдяки пенальті Мбаппе, повідомляє Marca.

Ця нічия стала для мадридців уже третьою поспіль, що негативно позначилося на становищі команди в боротьбі за лідерство. Усередині клубу визнають: гра на виїзді помітно просіла. Попри володіння м'ячем, команда допускала уривчасті відрізки та не завжди встигала реагувати на тиск суперника. Після пропущеного м'яча "Реалу" знадобився час, щоб відновити контроль, але створити велику кількість моментів мадридцям все одно не вдалося.

Окрему увагу привернула стабільність "Жирони", яка діяла дисципліновано та сміливо входила у фінальну третину. Воротар каталонців кілька разів врятував команду, а самі господарі переконували, що заслужили на більше, ніж нічию. На тлі серії невдач "Реала" інтерес до реакції Хабі Алонсо був особливо високим.

Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе
Хабі Алонсо та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Що Хабі Алонсо сказав про гру "Реала"

У коментарі після матчу Хабі Алонсо зазначив, що команда переживає непростий відрізок та повинна зберігати концентрацію. Він підкреслив, що сезон довгий і важливо тримати рівень, який заведено вимагати від "Реала".

"У сезоні є різні етапи. Ми повинні залишатися єдиними та зберігати бажання перемагати. Команда правильно відреагувала на пропущений м'яч". Він додав, що зараз важливо зрозуміти причини відсутності домінування в останніх матчах", — заявив Алонсо.

Нагадаємо, що один із лідерів "Реала" може покинути команду. Французький "ПСЖ" виявив серйозний інтерес до Вінісіуса Жуніора та готовий оформити його трансфер за великі гроші.

спорт футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Жирона Хабі Алонсо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
