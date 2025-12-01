Відео
Циганков та Ванат допомогли Жироні відібрати очки у Реала

Циганков та Ванат допомогли Жироні відібрати очки у Реала

Дата публікації: 1 грудня 2025 00:30
Циганков асистував, а Жирона відібрала очки у Реала у Ла Лізі
Гравці "Жирони" перед матчем з "Реалом". Фото: "Жирона"

У матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії "Жирона" приймала мадридський "Реал". У стартовому складі господарів на поле вийшли українці Віктор Циганков та Владислав Ванат, а у гостей Андрій Лунін залишився на лавці запасних.

"Жироні" вдалося відібрати очки у мадридців, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Жирона отобрала очки у Реала
Циганков обняв партнера по команді. Фото: "Жирона"

Циганков відзначився результативною дією

"Жирона" діяла сміливо з перших хвилин і мала хороші моменти. Реалізувати вдалося на 45-й хвилині, коли Циганков створив момент, прострілив у центр, а Унахі холоднокровно пробив під Куртуа — 1:0.

Другий тайм почався з контролю "Жирони", однак поступово ініціатива перейшла до гостей. На 57-й хвилині Ванат мав чудову нагоду збільшити перевагу каталонців, але його удар нейтралізував Куртуа.

Вже на 65-й хвилині арбітр призначив пенальті після фолу Рінкона на Вінісіусі. Кіліан Мбаппе чітко реалізував одинадцятиметровий, пробивши в лівий нижній кут — 1:1.

"Реал" кинувся добивати суперника й створив низку моментів: Беллінгем не дотягнувся до м’яча у штрафному, Вінісіус двічі пробивав повз ворота, а у компенсований час Мбаппе не зумів поцілити після скидки партнера.

"Жирона" — "Реал" — 1:1

Голи: Унахі (45) — Мбаппе (67, пенальті)

"Жирона": Гассаніга, А.Мартінес, Рінкон (Франсес, 72), Вітор Рейс, Морено, Унахі (Руїс, 83), Вітсель, Мартін, Циганков (Аспрілья, 72), Ванат (Ласс, 83), Хіль (Рока, 72).

"Реал": Куртуа, Александер-Арнольд (Г.Гарсія, 90), Мілітао, Рюдігер, Ф.Гарсія (Каррерас, 90), Вальверде, Тчуамені (Родріго, 73), Беллінгем, Гюлер (Камавінга, 46), Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Попередження: Гассаніга, 43, Унахі, 59, Ванат, 74.

Нагадаємо, раніше "ПСЖ" запропонував контракт гравцю "Реала" Вінісіусу Жуніору.

Російські військові вдарили по будинку, з яким пов'язаний Артем Мілевський.

Автор:
Андрій Котевич
Автор:
Андрій Котевич
