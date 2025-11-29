Російська атака зруйнувала будинок, де жив Мілевський

Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

У ніч на 29 листопада Київ та область атакували російські безпілотники та ракети. Зіркового ексгравця "Динамо" Артема Мілевського цей удар теж зачепив, оскільки постраждав будинок, у якому він раніше жив.

Про це в Instagram повідомила дівчина Мілевського Таміла.

Постраждав мирний об’єкт

Таміла опублікувала відео з місця події, показавши масштаби руйнувань.

Повідомлення дівчини Мілевського. Фото: кадр з відео

На оприлюднених кадрах видно пошкоджені фасади, вибиті вікна та наслідки вибухової хвилі, що зачепила одразу кілька поверхів будівлі.

У підписі до відео Таміла емоційно відреагувала на побачене, зазначивши, що постраждав їхній колишній двір.

Атака стала однією з найінтенсивніших за останні тижні. У Києві та Броварах фіксувалися пошкодження будівель.

