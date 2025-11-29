Відео
Головна Спорт У Києві росіяни атакували будинок Мілевського

У Києві росіяни атакували будинок Мілевського

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 22:00
Російська атака зруйнувала будинок, де жив Мілевський
Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

У ніч на 29 листопада Київ та область атакували російські безпілотники та ракети. Зіркового ексгравця "Динамо" Артема Мілевського цей удар теж зачепив, оскільки постраждав будинок, у якому він раніше жив.

Про це в Instagram повідомила дівчина Мілевського Таміла.

Читайте також:

Постраждав мирний об’єкт

Таміла опублікувала відео з місця події, показавши масштаби руйнувань.

Артем Милевский
Повідомлення дівчини Мілевського. Фото: кадр з відео

На оприлюднених кадрах видно пошкоджені фасади, вибиті вікна та наслідки вибухової хвилі, що зачепила одразу кілька поверхів будівлі.

У підписі до відео Таміла емоційно відреагувала на побачене, зазначивши, що постраждав їхній колишній двір.

Атака стала однією з найінтенсивніших за останні тижні. У Києві та Броварах фіксувалися пошкодження будівель.

Нагадаємо, зміни в Офісі Президента можуть вплинути на позиції Сергія Реброва в команді.

У київському "Динамо" можуть залучити до матчів більше гравців з молодіжної команди.

Київ футбол безпілотники Артем Мілевський ракетний удар
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
