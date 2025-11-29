Российская атака разрушила дом, где жил Милевский

В Киеве россияне атаковали дом Милевского
В ночь на 29 ноября Киев и область атаковали российские беспилотники и ракеты. Звездного экс-игрока "Динамо" Артема Милевского этот удар тоже задел, поскольку пострадал дом, в котором он раньше жил.
Об этом в Instagram сообщила девушка Милевского Тамила.
Пострадал мирный объект
Тамила опубликовала видео с места происшествия, показав масштабы разрушений.
На обнародованных кадрах видны поврежденные фасады, выбитые окна и последствия взрывной волны, задевшей сразу несколько этажей здания.
В подписи к видео Тамила эмоционально отреагировала на увиденное, отметив, что пострадал их бывший двор.
Атака стала одной из самых интенсивных за последние недели. В Киеве и Броварах фиксировались повреждения зданий.
