Российская атака разрушила дом, где жил Милевский

Артем Милевский. Фото: кадр из видео

В ночь на 29 ноября Киев и область атаковали российские беспилотники и ракеты. Звездного экс-игрока "Динамо" Артема Милевского этот удар тоже задел, поскольку пострадал дом, в котором он раньше жил.

Об этом в Instagram сообщила девушка Милевского Тамила.

Пострадал мирный объект

Тамила опубликовала видео с места происшествия, показав масштабы разрушений.

Сообщение девушки Милевского. Фото: кадр из видео

На обнародованных кадрах видны поврежденные фасады, выбитые окна и последствия взрывной волны, задевшей сразу несколько этажей здания.

В подписи к видео Тамила эмоционально отреагировала на увиденное, отметив, что пострадал их бывший двор.

Атака стала одной из самых интенсивных за последние недели. В Киеве и Броварах фиксировались повреждения зданий.

