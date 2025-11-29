Видео
В Киеве россияне атаковали дом Милевского

В Киеве россияне атаковали дом Милевского

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 22:00
Российская атака разрушила дом, где жил Милевский
Артем Милевский. Фото: кадр из видео

В ночь на 29 ноября Киев и область атаковали российские беспилотники и ракеты. Звездного экс-игрока "Динамо" Артема Милевского этот удар тоже задел, поскольку пострадал дом, в котором он раньше жил.

Об этом в Instagram сообщила девушка Милевского Тамила.

Читайте также:

Пострадал мирный объект

Тамила опубликовала видео с места происшествия, показав масштабы разрушений.

Артем Милевский
Сообщение девушки Милевского. Фото: кадр из видео

На обнародованных кадрах видны поврежденные фасады, выбитые окна и последствия взрывной волны, задевшей сразу несколько этажей здания.

В подписи к видео Тамила эмоционально отреагировала на увиденное, отметив, что пострадал их бывший двор.

Атака стала одной из самых интенсивных за последние недели. В Киеве и Броварах фиксировались повреждения зданий.

Напомним, изменения в Офисе Президента могут повлиять на позиции Сергея Реброва в команде.

В киевском "Динамо" могут привлечь к матчам больше игроков из молодежной команды.

Киев футбол беспилотники Артем Милевский ракетный удар
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
