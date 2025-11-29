Мічел розкритикував команду за слабку підтримку Владислава Ваната

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Українець Владислав Ванат влітку перейшов з "Динамо" в іспанську "Жирону". При цьому, він вже є одним з найкращих гравців клубу.

В коментарі Marca гру Ваната оцінив головний тренер "Жирони" Мічел Санчес.

Мічел Санчес. Фото: "Жирона"

Команда не дотягує до Ваната

Головний тренер "Жирони" закликав свою команду активніше підтримувати Ваната, який, на його думку, виконує величезний обсяг роботи та заслуговує на більше допомоги від партнерів.

Наставник наголосив, що очікує від команди значно більшого в плані створення моментів для Ваната. Він підкреслив, що українець демонструє неймовірну самовіддачу як у грі з м’ячем, так і без нього, тому саме колектив має адаптуватися до його стилю та забезпечувати йому якісну підтримку в атаці.

Мічел зазначив, що вже обговорив це питання з гравцем і працює над тим, щоб команда давала Ванату більше можливостей реалізувати свій потенціал.

