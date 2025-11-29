Мичел раскритиковал команду за слабую поддержку Владислава Ваната

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Украинец Владислав Ванат летом перешел из "Динамо" в испанскую "Жирону". При этом, он уже является одним из лучших игроков клуба.

В комментарии Marca игру Ваната оценил главный тренер "Жироны" Мичел Санчес.

Мичел Санчес. Фото: "Жирона"

Команда не дотягивает до Ваната

Главный тренер "Жироны" призвал свою команду активнее поддерживать Ваната, который, по его мнению, выполняет огромный объем работы и заслуживает больше помощи от партнеров.

Наставник отметил, что ожидает от команды значительно большего в плане создания моментов для Ваната. Он подчеркнул, что украинец демонстрирует невероятную самоотдачу как в игре с мячом, так и без него, поэтому именно коллектив должен адаптироваться к его стилю и обеспечивать ему качественную поддержку в атаке.

Мичел отметил, что уже обсудил этот вопрос с игроком и работает над тем, чтобы команда давала Ванату больше возможностей реализовать свой потенциал.

