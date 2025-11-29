Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Жироне раскритиковали игроков, которые не помогают Ванату

В Жироне раскритиковали игроков, которые не помогают Ванату

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 20:03
Мичел раскритиковал команду за слабую поддержку Владислава Ваната
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Украинец Владислав Ванат летом перешел из "Динамо" в испанскую "Жирону". При этом, он уже является одним из лучших игроков клуба.

В комментарии Marca игру Ваната оценил главный тренер "Жироны" Мичел Санчес.

Реклама
Читайте также:
Мичел Санчес
Мичел Санчес. Фото: "Жирона"

Команда не дотягивает до Ваната

Главный тренер "Жироны" призвал свою команду активнее поддерживать Ваната, который, по его мнению, выполняет огромный объем работы и заслуживает больше помощи от партнеров.

Реклама

Наставник отметил, что ожидает от команды значительно большего в плане создания моментов для Ваната. Он подчеркнул, что украинец демонстрирует невероятную самоотдачу как в игре с мячом, так и без него, поэтому именно коллектив должен адаптироваться к его стилю и обеспечивать ему качественную поддержку в атаке.

Мичел отметил, что уже обсудил этот вопрос с игроком и работает над тем, чтобы команда давала Ванату больше возможностей реализовать свой потенциал.

Реклама

Напомним, главного тренера сборной Украины Сергея Реброва предлагают уволить после того, как ушел с должности Андрей Ермак.

В "Динамо" U-19 есть игроки, которые могут играть у Игоря Костюка в основной команде.

футбол Владислав Ванат Жирона украинские легионеры (футбол) Мичел Санчес
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации