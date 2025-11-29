Мичел раскритиковал команду за слабую поддержку Владислава Ваната

В Жироне раскритиковали игроков, которые не помогают Ванату
Украинец Владислав Ванат летом перешел из "Динамо" в испанскую "Жирону". При этом, он уже является одним из лучших игроков клуба.
В комментарии Marca игру Ваната оценил главный тренер "Жироны" Мичел Санчес.
Команда не дотягивает до Ваната
Главный тренер "Жироны" призвал свою команду активнее поддерживать Ваната, который, по его мнению, выполняет огромный объем работы и заслуживает больше помощи от партнеров.
Наставник отметил, что ожидает от команды значительно большего в плане создания моментов для Ваната. Он подчеркнул, что украинец демонстрирует невероятную самоотдачу как в игре с мячом, так и без него, поэтому именно коллектив должен адаптироваться к его стилю и обеспечивать ему качественную поддержку в атаке.
Мичел отметил, что уже обсудил этот вопрос с игроком и работает над тем, чтобы команда давала Ванату больше возможностей реализовать свой потенциал.
