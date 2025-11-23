Іспанський журналіст оцінив гру Ваната й назвав його майбутнім топ-форвардом

В Іспанії повідомили, чого бракує Ванату, щоб стати зіркою
Український форвард іспанської "Жирони" Владислав Ванат відзначився голом в матчі з "Бетісом" (1:1). Для футболіста це вже четвертий м'яч у футболці каталонців.
Іспанський журналіст Йонай Амаро в соцмережі X висловився про гру Ваната.
Ванат може стати якісним форвардом
Амаро високо оцінив гру Ваната проти "Бетіса" і відзначив, що критика на адресу українця є недоречною, адже той здатен змусити всіх замовкнути, щойно команда діятиме більш згуртовано та впевнено.
На думку журналіста, Ванат може видаватися відстороненим, але насправді він постійно працює на максимум. Коли ж Владислав знайде взаєморозуміння з Браяном Хілем та Унахі, то його потенціал буде ще помітнішим.
Також журналіст підкреслив, що Ванат стане чудовим нападником, хоча поки йому бракує результативності й взаємодії з партнерами.
Водночас роботу українця на команду, його постійні вбігання глибше за м’ячем і створення простору, на думку журналіста, заслуговують на особливу похвалу.
Нагадаємо, у Швеції готові забрати в УАФ статус господаря матчу плей-оф.
Італійська "Рома" прийняла рішення щодо трансферу українського форварда.
Читайте Новини.LIVE!