В Іспанії повідомили, чого бракує Ванату, щоб стати зіркою

В Іспанії повідомили, чого бракує Ванату, щоб стати зіркою

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 22:58
Оновлено: 23:00
Іспанський журналіст оцінив гру Ваната й назвав його майбутнім топ-форвардом
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Український форвард іспанської "Жирони" Владислав Ванат відзначився голом в матчі з "Бетісом" (1:1). Для футболіста це вже четвертий м'яч у футболці каталонців.

Іспанський журналіст Йонай Амаро в соцмережі X висловився про гру Ваната.

Ванат може стати якісним форвардом

Амаро високо оцінив гру Ваната проти "Бетіса" і відзначив, що критика на адресу українця є недоречною, адже той здатен змусити всіх замовкнути, щойно команда діятиме більш згуртовано та впевнено.

На думку журналіста, Ванат може видаватися відстороненим, але насправді він постійно працює на максимум. Коли ж Владислав знайде взаєморозуміння з Браяном Хілем та Унахі, то його потенціал буде ще помітнішим.

Також журналіст підкреслив, що Ванат стане чудовим нападником, хоча поки йому бракує результативності й взаємодії з партнерами.

Водночас роботу українця на команду, його постійні вбігання глибше за м’ячем і створення простору, на думку журналіста, заслуговують на особливу похвалу.

футбол Іспанська Ла Ліга Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
