Іспанський журналіст оцінив гру Ваната й назвав його майбутнім топ-форвардом

Український форвард іспанської "Жирони" Владислав Ванат відзначився голом в матчі з "Бетісом" (1:1). Для футболіста це вже четвертий м'яч у футболці каталонців.

Іспанський журналіст Йонай Амаро в соцмережі X висловився про гру Ваната.

Амаро високо оцінив гру Ваната проти "Бетіса" і відзначив, що критика на адресу українця є недоречною, адже той здатен змусити всіх замовкнути, щойно команда діятиме більш згуртовано та впевнено.

На думку журналіста, Ванат може видаватися відстороненим, але насправді він постійно працює на максимум. Коли ж Владислав знайде взаєморозуміння з Браяном Хілем та Унахі, то його потенціал буде ще помітнішим.

Також журналіст підкреслив, що Ванат стане чудовим нападником, хоча поки йому бракує результативності й взаємодії з партнерами.

Водночас роботу українця на команду, його постійні вбігання глибше за м’ячем і створення простору, на думку журналіста, заслуговують на особливу похвалу.