Головна Спорт Ванат забив четвертий гол за Жирону — відео

Ванат забив четвертий гол за Жирону — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 18:28
Оновлено: 18:35
Ванат забив Бетісу - це його черговий гол за Жирону
Владислав Ванат після голу підтримав травмованого партнера по команді Порту. Фото: "Жирона"

У іспанській Ла-Лізі в рамках 13-го туру "Бетіс" приймає на своєму полі "Жирону". З перших хвилин на поле в складі каталонців вийшли на поле українці Віктор Циганков та Владислав Ванат.

Рахунок в матчі відкрив Ванат, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ванат міг зробити більше

Свій гол Ванат забив на 20-й хвилині в результат красивої атаки "Жирони". Все почалося передачею з центру поля на лівий фланг, де Браян Хіль пробіг з м’ячем, увійшов у штрафну, обігрався в стінку з партнером та прострелив у воротарський майданчик. Першою м’яч дістала нога Ваната.

В кінці першого тайму Ванат міг зробити гольову передачу, але Циганков не реалізував вихід віч-на-віч.

"Бетіс" — "Жирона" — 0:1

Гол: Ванат, 20

Зазначимо, що "Жирона" наразі намагається вибратись якомога далі від зони вильоту. "Бетіс" же знаходиться в Топ-5 чемпіонату.

Нагадаємо, національна збірна Швеції зробила дивну пропозицію збірній України перед їх матчем в плей-оф.

Італійська "Рома" прийняла рішення стосовно травмованого українського форварда Артема Довбика.

футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
