Ванат забив Бетісу - це його черговий гол за Жирону

Ванат забив четвертий гол за Жирону — відео
У іспанській Ла-Лізі в рамках 13-го туру "Бетіс" приймає на своєму полі "Жирону". З перших хвилин на поле в складі каталонців вийшли на поле українці Віктор Циганков та Владислав Ванат.
Рахунок в матчі відкрив Ванат, повідомив портал Новини.LIVE.
Ванат міг зробити більше
Свій гол Ванат забив на 20-й хвилині в результат красивої атаки "Жирони". Все почалося передачею з центру поля на лівий фланг, де Браян Хіль пробіг з м’ячем, увійшов у штрафну, обігрався в стінку з партнером та прострелив у воротарський майданчик. Першою м’яч дістала нога Ваната.
В кінці першого тайму Ванат міг зробити гольову передачу, але Циганков не реалізував вихід віч-на-віч.
"Бетіс" — "Жирона" — 0:1
Гол: Ванат, 20
Зазначимо, що "Жирона" наразі намагається вибратись якомога далі від зони вильоту. "Бетіс" же знаходиться в Топ-5 чемпіонату.
