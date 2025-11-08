Відео
Україна
Циганков забив другий гол цього сезону і фірмово відсвяткував

Циганков забив другий гол цього сезону і фірмово відсвяткував

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:16
Оновлено: 16:52
Циганков забив Алавесу — відео другого голу українця в сезоні
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

В чемпіонаті Іспанії проходять матчі 12-го туру. "Жирона" на своєму полі приймає "Алавес".

В першому таймі Циганков відзначився голом, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Циганков знову забив за "Жирону"

Циганков забив перший м’яч у ворота "Алавеса". На 27-й хвилині 27-річний українець відреагував на передачу Хіля та головою пробив по воротах — 1:0.

Для Циганкова це другий гол за "Жирону" та перший в Ла-Лізі в семи матчах цього сезону 2025/2026 рр.

У стартовому складі "Жирони" вийшов ще один українець — форвард Владислав Ванат. Голкіпер Владислав Крапивцов залишився в резерві.

Всього за "Жирону" Циганков забив 15 голів та зробив 19 асистів у 92 матчах. 

Нагадаємо, ветеран київського "Динамо" Андрій Ярмоленко ще може побити рекорд Шевченка та Блохіна.

Донька легенди київського "Динамо" Олега Кузнецова стала популярною акторкою в Україні.

футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
