Циганков забив Алавесу — відео другого голу українця в сезоні

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

В чемпіонаті Іспанії проходять матчі 12-го туру. "Жирона" на своєму полі приймає "Алавес".

В першому таймі Циганков відзначився голом, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Циганков знову забив за "Жирону"

Циганков забив перший м’яч у ворота "Алавеса". На 27-й хвилині 27-річний українець відреагував на передачу Хіля та головою пробив по воротах — 1:0.

Для Циганкова це другий гол за "Жирону" та перший в Ла-Лізі в семи матчах цього сезону 2025/2026 рр.

У стартовому складі "Жирони" вийшов ще один українець — форвард Владислав Ванат. Голкіпер Владислав Крапивцов залишився в резерві.

Всього за "Жирону" Циганков забив 15 голів та зробив 19 асистів у 92 матчах.

Нагадаємо, ветеран київського "Динамо" Андрій Ярмоленко ще може побити рекорд Шевченка та Блохіна.

Донька легенди київського "Динамо" Олега Кузнецова стала популярною акторкою в Україні.